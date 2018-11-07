Dünya genelinde anadili İngilizce olmayan yaklaşık 1.3 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, ülkemizin İngilizce konusunda ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

İngilizce'ye dair en çok kurulan cümlenin 'anlıyorum ama konuşamıyorum' olduğu güzide ülkemiz, Education First adlı dil okulunun tüm dünyada 1.3 milyondan fazla insanla gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonucuna göre 88 ülke arasında 73. sırada yer alıyor.

Education First'ün yayınladığı İngilizce Yeterlilik Göstergesi (English Proficiency Index) listesi, ülkelerin seviyelerine göre beş ayrı kategoriye ayrılmış durumda. Türkiye ise İngilizce yeterliliği en düşük ülkelerin yer aldığı 'Very Low' kategorisinde değerlendiriliyor ve Kazakistan, Suriye, İran gibi ülkelerle birlikte dünyanın en yetersiz İngilizce seviyesine sahip.

Ülkemizin geçtiğimiz yıl aynı listede sıralaması 62'ydi, 2012 senesinde ise listede 32. sırada yer alıyorduk. 2012 senesinden bu yana yaşanan sürekli düşüş, yabancı dil öğretme ve öğrenme konusunda hayli başarısız olduğumuzu gösteriyor. Yine aynı araştırmaya göre ülkemizde İngilizce seviyesinin en yüksek olduğu üç il ise sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir.