İngiltere hükümeti, koronavirüs pandemisi kapsamında seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkelere, 7 yeni bölge daha ekledi. Buna göre Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Srilanka, Sudan ile Trinidad ve Tobago'dan gelen kişiler de ülkeye girişte karantinaya alınacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarını büyük bir hızla aşılamaya devam eden İngiltere, salgını kontrol altında tutmak ve yeniden kriz günlerine dönülmemesi için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda bazı ülkeleri doğrudan kırmızı listeye alarak seyahat kısıtlamaları uygulayan bazılarını ise sarı listede tutan İngiltere hükümeti, yaptığı son açıklamada 8 ülkeyi daha kırmızı listeye aldığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, diğer ülkelerdeki koronavirüs durumunu takip ederek bu ülkelere gidiş gelişlere kısıtlamalar getiriyor. Alınan son kararla birlikte Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Srilanka, Sudan ile Trinidad ve Tobago'nun da kırmızı listeye dahil edildi. 8 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek karar, bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek kişilerin 10 gün karantinaya alınacağı anlamına geliyor.

Boris Johnson, alınan kısıtlama kararlarından pişman değil

Pandeminin başında koronavirüsü önemsemeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödemişti. Sonrasında daha aklı selim kararlar veren Johnson, 8 ülkenin daha kırmızı listeye alınması kararı ile ilgili de konuştu. Yaptığı açıklamalarda doğru kararın alındığını ifade eden İngiltere Başbakanı, gerektiği durumlarda kısıtlamaların kapsamının genişletilebileceğini açıkladı.

Bu arada, İngiltere'nin aldığı bu kararların yakın zamanda kaldırılma ihtimali bulunduğunu da ifade edebiliriz. Zira ülke, şu ana kadar yetişkin nüfusunun yarısını iki doz aşıladı. İngiltere, aşılama hızı bu şekilde devam ederse bir süre sonra yeni bir açıklama yapıp, koronavirüs pandemisini gündeminden çıkardığını açıklayabilir.