mRNA Bileşenli Aşılar Uzun Süre Bağışıklık Sağlıyor

ABD'de bağışık bilimci Ali Ellebedy liderliğinde yapılan bir araştırma, Pfizer - BioNTech ve Moderna gibi mRNa bileşenli aşıların vücuttaki antikor üretimini tetiklediğini ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre bu aşılar, vücuttaki antikor bittikten sonra bile hücrelerin antikor üretip kendi kendine bağışıklık sağlamasını yol açıyor.

Ülkemizde ve tüm dünya genelinde COVID-19'a karşı aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ederken, mRNA teknolojisine dayanan aşıların bağışıklığı hakkında sevindirici bir haber geldi. ABD'de yapılan bir araştırma, mRNA bileşimi içeren aşıların vücuttaki doğal antikor üretimini tetiklediğini ortaya çıkardı.

Washington Üniversitesi'nden bağışık bilimci Ali Ellebedy, BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşıları üzerinde yeni bir araştırma başlattı. Araştırmanın amacı, mRNA aşılarının ne kadar bağışıklık yaratabileceğini keşfetmek üzerineydi. Her yıl aşı olmaya gerek var mı sorusuna bir yanıt arayan bilim insanları, mRNA aşılarının yarattığı bağışıklığın sadece antikorlara dayanmadığını ve vücuttaki antikor bitse bile bağışıklığın devam edeceğini ortaya koydu.

Her yıl düzenli olarak aşı olmaya gerek kalmayabilir

Ali Ellebedy, COVID-19'u hafif bir şekilde atlatan insanların kanlarında plazma hücrelerinin, iyileşmenin ardından kemik iliğine yerleştiğini ve bu sayede kendi kendine antikor üreterek COVID-19'a karşı bağışıklık geliştirdiğini dile getirdi. Yapılan araştırma sonucunda mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşimi içeren aşıların da bir nevi aynı görevi gördüğü ve aşıdan gelen antikor seviyesinin bittikten sonra bile insan vücudunun kendi kendine antikor üretebildiği ortaya çıktı.

Ellebedy, vücuttaki antikor seviyesi azaldıktan sonra hücre düzeyinde bağışıklık sağlayan B hücresinin devreye girdiğini ve kendi kendine COVID-19'a karşı bağışıklık oluşturduğunu belirtirken, B hücresinin bitmesinin veya başarısız olmasının ardından da T hücrelerinin devreye gireceğini dile getirdi.

Vücudumuz, kendi kendine bağışıklığa yol açan antikorlar üretmeye devam ettikçe, ileride normal bir grip gibi bakılması beklenen her yıl COVID-19 aşısı olmamıza gerek kalmayabilir. Ellebedy, normal bir virüse karşı olan bağışıklığımızın 2-5 yıl içerisinde azaldığını belirterek, doğal bağışıklığın zaman içerisinde azaldığını ve bu süre zarfından sonra her yıl olmasa da az önce belirtilen süre zarfında tekrar aşı olmamız gerekebileceğinin altını çizdi.

Belledy, açıklamasında; "Doğal bağışıklığımız zaman içinde azalabilir.Ama aşıyla ne olacağını henüz bilmiyoruz. mRNA aşılarıyla doğanın ve doğal enfeksiyonun yarattığından daha başarılı bir sonuç ortaya çıkarabiliriz" ifadelerinde bulundu.