İngiltere Başbakanı'ndan Koronavirüs Uyarıları

Dünya liderleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarına uyarlarılarda bulunmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Johnson, herkesin birbirinden en az 2 metre uzaklıkta olmasını söyleyerek, bir kez daha sosyal mesafelenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bir ada ülkesi olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının en fazla tehdit ettiği ülkelerden biri olan İngiltere, vaka sayısındaki artış nedeniyle pandemi ile mücadele stratejisini değiştirmeye karar verdi.

Salgının ilk günlerinde toplumsal yaşama dair hiçbir kısıtlama getirmeyen İngiliz hükümeti, ‘sürü bağışıklığı’ modelini benimsemişti. Bu stratejinin altında yatan temel düşünce ise nüfusun büyük bir kısmının hastalığı hafif şekilde atlatarak, bağışıklığın gelişeceğiydi.

Halktan büyük tepki çeken bu yaklaşımda çok fazla ısrar etmeyen İngiltere, diğer ülkeler gibi tüm sosyal ve kültürel faaliyetleri askıya aldı ve okulları kapattı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun paylaştığı verilere göre ada ülkesinde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 kişi daha artarak 281’e yükseldi. Ayrıca vaka sayısı da 635 artışla 5 bin 683'e ulaştı. Ölenlerin arasında 18 yaşında bir gencin olması ise büyük bir endişeye yol açtı. Bununla birlikte hayatını kaybeden gencin kronik rahatsızlığa sahip olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalısınız"

Salgınla ilgili gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, diğer tüm ülke liderleri gibi ‘sosyal mesafe’ çağrısı yaptı. "Temiz havanın kendi başına size bağışıklık sağladığını düşünmeyin. Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalısınız” diyen Johnson, bunun çok ciddiye alınması gereken, hayati bir kural olduğunu ifade etti.

Johnson, "Eğer insanlar bunu yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek. Bunu yapmak istemiyoruz ama gerekli olabilir” diyerek, ülke çapında bir sokağa çıkma yasağı uygulayabileceklerini ima etti.

İlk kez geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, bugüne kadar dünya genelinde 338.448 kişiye bulaştı ve 14.691 kişinin canına mal oldu. Uzun süre bu tablonun dışında kalmayı başaran Türkiye ise ne yazık ki salgının tesiri altına girmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan hasta sayısının 1.236’a, toplam kaybın ise 30’a ulaştığını ifade etmişti.