İngiltere'de Robotun Katıldığı Ameliyat Ölümle Sonuçlandı

İngiltere'de ölümle sonuçlanan ameliyatta kimin suçlu olduğu hala araştırılıyor.

İngiltere’deki bir hastane, ölümle sonuçlanan ve ilk kez robot asistanlığında gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatında yaşanan ölümü inceliyor. Hastanın ölümünün pek çok sebepten kaynaklanabileceği düşünülüyor. Cerrahın robot eğitimi eksikliğinin, kontrolörlerin erkenden ameliyatı terk etmelerinin ve belki de robotun kendisinin ölüme sebep olabileceği söyleniyor.

Türünün ilk örneği olan robot yardımlı mitral kapak onarımı ameliyatı, yaşanabilecek en kötü şekilde sonuçlandı. Katlanarak artan hatalar bir hastanın ölümüne sebep oldu.

Baş cerrah Sukumaran Nair ve asistan cerrah Thasee Pillay birbirini duymakta zorluk çekiyorlardı çünkü robot ameliyat sırasında fazlasıyla ses çıkarıyordu. Nair, Da Vinci isimli robotun dikişleri yanlış şekilde attığını söylemek için iş arkadaşlarıyla bağırarak iletişim kurmak zorunda kaldı ve bu esnada olmaması gereken sakarlıklar yaşandı.

Robot, hastanın aort damarını zedeledi ve robotun görmesini sağlayan kamera da dâhil olmak üzere her yeri kana buladı. İşler kontrolden çıktığında robot uzmanı olan ve herhangi bir sorun anında müdahale etmesi gereken kontrolörler çoktan ortadan kaybolmuşlardı.

Cerrahlar, kamerasına kan bulaşması sonucu “kör” olan robotu terk edip kalbi onarmak için açık kalp ameliyatına başlasalar da hastanın kalbi yetersiz çalışıyordu. Hasta geçirdiği organ yetmezliğinin sonucunda hayatını kaybetti.

Uzman kardiyotorasik cerrah Kevin Brennan, erken ayrılmaları sebebiyle kontrolörleri suçladı ve “Hayati bir yardımın eksikliği, böyle kritik bir zamanda büyük bir darbe oldu” açıklamasında bulundu.

Ulusal Sağlık Hizmeti’nden (NHS) Barry Speker, bir profesörün Nair’i eleştirdiği bir yazıyı okudu ve Nair’i böyle bir teknolojiyle ameliyata sokmanın “yürümeden koşmaya çalışmak” olduğunu belirtti. Cerrahların robotlarla birlikte gerçek hastalar üzerinde ameliyatlar gerçekleştirmeden önce mankenler üzerinde 40 adet ameliyat yapmaları bekleniyordu. Nair, gelen eleştirileri kabul ederek başka ameliyatlarda bulunduğu için robot eğitimlerini kaçırdığını kabul etti.

Nair'in aynı zamanda hastaya bu ameliyatın İngiltere’deki ilk robot yardımlı mitral kapak ameliyatı olacağı bilgisini vermediği de biliniyor. Anestezi uzmanı Dr. Anthony George’a göre Nair, kontrolörlerin erken çıkacağını bile bile ameliyata devam etti. George ayrıca, ameliyatın ne kadar kötü gittiği konusundaki uyarılarına da kulak asılmadığını söyledi.

Ulusal Sağlık Hizmeti, bünyesinde 60 cerrah robot bulunduruyor ve bu robotlarla 2.500’ün üzerinde ameliyat gerçekleştirdi ancak bunlardan hiçbiri mitral kapak ameliyatı değildi. Adli tabip Karen Dilks, robot yardımsız bir açık kalp ameliyatı yapılsaydı hastanın kurtulma şansının çok daha fazla olacağını söyledi.