Komplo Teorisyenleri, İngiltere'yi Baskıcılıkla Suçluyor

İngiltere hükümetinin resmi internet sitelerinden birinden koronavirüsle ilgili yer alan bir değerlendirme, koronavirüs komplocuları tarafından kullanılmaya başlandı. Komplo teorisyenleri, resmi internet sitesindeki tanım değişikliğinden yola çıkarak, koronavirüs salgınının bittiğini, önlemlerin halka baskı uygulamak için devam ettirildiğini iddia ediyor.

Koronavirüs salgını 180’den fazla ülkeye yayılarak büyük bir pandemiye dönüştü. Hükümetler, salgını durdurabilmek için farklı önlemler almaya devam ediyor. Hükümetler tarafından alınan önlemler, koronavirüs tehdidinin yapay olduğunu düşünen insanlar tarafından ise baskı uygulamaları olarak değerlendiriliyor. Koronavirüse dair komplo teorilerini destekleyen bu insanlar, şimdi yeni bir değişikliği, konplo teorilerine karşı bir delil olarak kullanıyorlar.

İngiltere hükümetine ait “gov.uk" internet sitesinde ocak ayında koronavirüs salgını “Yüksek Sonuçlu Bulaşıcı Hastalık (HCID)” olarak değerlendirildi. Ancak hastalığa dair daha fazla bilgi gelmesiyle bu ibare değiştirildi.

“Salgın sona erdi. Kısıtlamalar halka baskı uygulamak için”

İngiltere hükümetinin resmi internet sitesindeki teknik bir açıklama olan HCID ibaresinin mart ayında değiştirilmesi, komplo teorisyenleri tarafından salgının sona erdiği, önlemlerin baskı uygulamak için devam ettiği yönünde değerlendirildi.

İnternet sitesinin ekran görüntüleri, İngiltere’nin önde gelen komplo teorisyenlerinden olan David Icke tarafından çeşitli popüler Facebook gruplarında yayınlandı. Icke tarafından paylaşılan internet sitesi görüntüsü bir süre sonra hızlı bir şekilde yayıldı. Hatta ABD’de yayın yapan sağ eğilimli haber sitesi Washington Times, internet sitesinin ekran görüntüsü üzerinden “Tecrit uygulamalarından önce İngiltere sessizce virüs tehdidi durumunu düşürdü” başlığı ile bir makale dahi yayınladı.

Değişiklik tamamen teknik sebeplerden

İngiltere hükümetinin koronavirüse karşı yetersiz önlemler alması ve bazı önlemleri almakta gecikmesi, ülkeyi koronavirüse karşı zor bir mücadeleye itti. Ancak HCID terimi tamamen teknik bir terim ve uzmanlara göre koronavirüs için kullanılması şu aşamada doğru değil.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Profesör Brendan Wren, HCID ibaresinin çok ölümcül patojenler için kullanıldığını söyledi. Wren, koronavirüsün son derece bulaşıcı olduğunu, ancak ölüm oranları açısından en öldürücü patojenlerden biri olmadığını belirtiyor. Brendan Wren, “Enfekte olan insanların sadece yüzde 1’i hastalığa yenik düşüyor. Bu örnek, ölüm oranı yüzde 11 olan SARS ve ölüm oranı yüzde 50 olan Ebola ile karşılaştırılmalıdır” dedi.

İngiltere yönetiminin HCID ibaresini kaldırmasının virüs salgınının ciddiyetini ortadan kaldırmadığını söyleyen Wren, bulaşıcı hastalığın doğası nedeniyle ortaya çıkan ciddi riskler konusunda uyarıda bulunuyor.