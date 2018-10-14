İnsan Kanı Hakkında İlginizi Çekecek 10 Gerçek

İnsan kanı ve kan grupları hakkında bilinen en enteresan bilgilerden 10 tanesini sizin için derledik.

Kan dolaşımı, kan grupları, kalp ve damarlar.. Dolaşım sistemimiz oldukça komplike bir yapıda ve tüm bir vücudun canlılık için gerekli en temel ihtiyaçları olan besin ve oksijen vücudumuzda bu sistem sayesinde saat gibi işliyor. Kan ise tüm vücuda gerekli 'malzemeleri' taşıyarak sistemde en önemli rollerden birini üstleniyor. Ancak tabii ki tüm bu biyolojik bilgilerin dışında özellikle kan ile ilgili oldukça enteresan bilgiler de mevcut.

Yetişkin bir insan vücudunda bulunan kanın tamamen boşaltılması için 1.120.000 sivrisinek gerekli.

Bir milimetre küp kanda 4-5 milyon civarında alyuvar vardır.

25 gün boyunca insan vücudunda dolaşan kanın miktarı orta boyda bir yüzme havuzunu dolduracak kadardır.

İnsan, vücudundaki kanın %40'ını kaybettiği takdirde bile yaşamaya devam edebilir. Ancak bu tabii ki zamanında gerçekleştirilecek kan transfüzyonu gerektirir.

Hindistan cevizi sütü, içerdikleri benzer bileşenler sayesinde kan plazmasının yerini alabilir.

Bilim insanları, eşlerin kan grupları ve boşanmalar arasında bir bağlantı olduğunu keşfetti. Buna göre en çok boşanma oranının gözlemlendiği çift kombinasyonları A + AB ve A + 0

0 kan grubuna dahil olan kişiler kalp ve damar hastalıklarından daha az muzdarip olurken, cilt kanseri ve obezite bu grupta en yaygın rahatsızlıklardır.

A kan grubunda olan kişiler ise çoğunlukla kolesterol ve kalp hastalıklarından şikayetçidir ve bu konuda dikkatli olmaları gerekir.

B grubunda en yaygın olan rahatsızlıklar ise diyabet ve pankreas kanseri.

AB kan grubuna sahip bireyler ise algısal bozukluklar ve dikkat dağılması gibi sorunlarla en sık karşılaşanlardır ve bu yüzden bellek ve konsantrasyonlarına dikkat etmeliler.