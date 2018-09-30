Çok çeşitli yiyecek ve içeceklerin olduğu bir çağda yaşıyoruz.. Yemek imalatçıları genellikle müşterilerini şaşırtarak ilgi çekmeye çalışıyorlar ancak bazen çok ilginç şeylerle de karşılaşabiliyoruz.

Bira Noodle

Vancouver’da bulunan bir Japon restoranında noodle bu şekilde servis ediliyor. Sıcak bir yaz gününde ortaya çıkan fikir aslında sadece görsel olarak ilginç. Çünkü noodle bira bardağında servis edilse de aslında yalnızca sıradan bir noodle ve içerisinde de bira yok. Bardağın üzerindeki köpük de jelatin ve yumurta akının çırpılmasıyla oluşturuluyor.

Değişik Aromalarda Cipsler

Yaratıcı ve bir o kadar da ilginç fikirler denince Asya her zaman birkaç adım önde oluyor. Cips konusundaki fikirleri de aynı derecede ilginç durumda. Yoğurt, kola, kiraz çiçeği hatta su aromalı cipsler gibi değişik aromalı cipsler arıyorsanız Kore’deki süpermarketler sizin için cennet niteliğinde olacaktır.

Karides ve Balık Aromalı Acı Sos

Yüksek ihtimalle kendi başına bir yemek olarak da tüketilebilir.

Peynirli Balık Sosis

Fazlasıyla ilginç olsa da denemeye değebilir. Ürün bizi şaşırtsa da ürünün Kore’den çıkması tabi ki bizi şaşırtmıyor.

Deneysel Pizzalar

Çiçekli ve yaban mersinli pizzalar… Gordon Ramsay pizzaya ananas konmayacağını söyledikten sonra yüksek ihtimalle bazıları işi bir adım daha ileri taşımış. Yemekten çok bir sanat eseri gibi görünse de sanat eserleri pek de iştah açıcı olmuyor.

Konserve Ekmek

Bunun hakkında fazlaca yorum olsa da belki de kampçıların takdir edeceği bir üründür. Soğuk haliyle yemeyi tercih etmezseniz mikrodalga fırında ısıtmayı deneyebilirsiniz.

Naneli Çikolatalı Kek

Farklı renklere sahip yiyecekler yapmak moda gibi bir hal almış durumda. Tabi kekinizdeki çikolata aromasının tadını çıkarırken nane ile bölünmesini ister misiniz bilemiyoruz.

Köpekler İçin Soslar

Bu soslar insanlar için değil, köpekler için tasarlanmış. Mamalarına karıştırarak daha da lezzetli olmalarını sağlıyor.

Ekmek Severler İçin Dev Ekmek

Gördüğünüz ekmek bir metre uzunluğunda ve yaklaşık üç kilo ağırlığında. Ekmek Vietnam’da satılıyor. Alanlar da diğer ekmeklerden daha ilginç olduğu için aldıklarını söylüyorlar. Bir metrelik bir ekmeğin diğer ekmekler arasından sıyrılması pek de zor olmasa gerek.

Yenilebilen Saksılar

Son zamanda ülkemizde de örnekleri görülebilen bu tatlılar müşterilerin merakını üzerine toplamış durumda. Ayrıca küçük ve tatlı durduğunu da söyleyebiliriz.