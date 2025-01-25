OpenAI destekli biyoteknoloji girişimi, insan ömrüne 10 yıl eklemeyi amaçlayan bir proje için yeni yatırım turuna başladı.

OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından desteklenen Retro Biosciences, insan ömrüne 10 yıl daha eklemeyi hedefliyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu başlattı.

Biyoteknoloji girişimi olan Retro Biosciences, "sağlıklı bir insan ömrü" olarak tanımlanan süreyi 10 yıl uzatmayı hedefliyor.Retro Biosciences, Alzheimer gibi hastalıklara yönelik ilaç geliştirme çalışmalarına odaklanarak bu hedef doğrultusunda klinik denemeler başlatmayı planlıyor.

İnsan ömrünü 10 yıl uzatacaklar

Retro Biosciences, OpenAI ile iş birliği yaparak sıradan hücreleri kök hücrelere dönüştürmek üzere bir model geliştirdiğini açıkladı. Daha önce şirketin 180 milyon dolarlık başlangıç sermayesini sağlayan Sam Altman, 1 milyar dolarlık yeni yatırım turunda da destek vereceğini paylaştı. Şirketin CEO’su Joe Betts-LaCroix, 2020’li yıllar içinde yeni bir ilacın geliştirilip piyasaya sürülmesini hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda hızlı adımlar attıklarını belirtti.

Retro Biosciences, Jeff Bezos’un desteklediği Altos Labs ve Unity Biotechnology gibi milyarderlerin fonladığı diğer biyoteknoloji girişimleriyle birlikte, insan ömrünü uzatma çalışmalarında öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.