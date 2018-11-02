İnsanoğlu, Dünyadaki Kara Parçalarının %23'üne Değmemiş

Son yapılan bir araştırma, insanların hiçbir şekilde ayak basmadığı kara parçalarının %23 seviyesine gerilediği ortaya çıktı.

ScienceDaily'nin haberine göre çevre bilimcilerin yaptığı araştırma, oldukça enteresan sonuçlar içeriyor. Bugüne değin ilk defa yapılan bir çalışmayla, dünya üzerinde hem denizde hem de karada 'el değmemiş' diye nitelendirilebilecek bölgelerin haritası çıkarıldı.

Yapılan araştırma sonrasında çevre bilimciler, dünyamızda %23'lük kesimin halen el değmemiş olduğunu, bunun dışında kalan %77'lik bölgenin insan eylemlerine doğrudan maruz kaldığına değindi. Sağlıklı bir sonuç elde edilmesi açısından Antarktika, yapılan araştırmanın dışında tutuldu.

Araştırmaya göre Kanada, ABD, Rusya ve Avustralya, dünya üzerinde el değmemiş bölgelerin %70'ine sahip. Bu sebeple bu bölgelerdeki vahşi doğanın korunma altına alınması için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

Yine Dünya Koruma Vakfı'nın raporuna göre, geçtiğimiz 44 yılda insanoğlunun hayvanların %60'ının yok olmasına sebep olduğu söylenmişti.