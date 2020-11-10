Sosyal medya devi Instagram fazlasıyla sıkıntılı dakikalardan geçiyor. Binlerce Instagram kullanıcısı platforma erişemediğini paylaşıyor. Down Detector'ın haritasına göre sorun dünya genelinde görülüyor.

Sosyal medya platformları zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı erişilemez hale gelebiliyor. Şu dakikalarda da sosyal medya devi Instagram dünyanın pek çok bölgesinde ciddi sorunlar yaşıyor. Instagram kullanıcıları çeşitli platformlar üzerinden Instagram'a ulaşamadıklarını belirtiyor.

Instagram, anlık olarak Down Detector'dan aldığımız veriye göre yalnızca birkaç bölge değil, dünya çapında sorun yaşıyor. En fazla sorun yaşanan bölgelerse Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve Brezilya olarak gözüküyor. Sorun, ülkemizde de yavaş yavaş daha çok kullanıcıyı etkiliyor.

Sorunun nedeni henüz bilinmiyor:

Instagram'da yaşanan anlık sorunun şu anda neden kaynaklandığını bilmiyoruz ve bu konuda sosyal medya devinden de bir açıklama henüz gelmedi. Sorun hem iOS hem de Android kullanıcılarını etkilemekte. Kullanıcılar Instagram'ı silip yüklemiş olduklarını belirtseler de sorunun düzelmediğini belirtiyorlar.

Instagram'da sorun yaşayan kullanıcılar, sorundan platformdaki hikâyelerin de etkilendiğini ifade ediyorlar. Yayınlanan onlarca şikâyete göre kullanıcılar son paylaşılan hikâyeleri izlemeye çalıştıkları sırada boş bir ekranla karşılaşıyorlar. Bu boş ekran aynı zamanda uygulamanın diğer sekmelerinde de kendisini gösterebiliyor.

Son dakikalarda başlayan ve binlerce kullanıcıyı etkileyen bu sorun yalnızca Down Detector'da 3.570 kullanıcı tarafından raporlandı. Öte yandan binlerce kullanıcı Twitter ve Reddit gibi platformlar üzerinden sorunu anlatan paylaşımlar yapıyor. Instagram'dan sorun hakkında bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.