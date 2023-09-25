Instagram, "Hediyeler" ismini verdiği özelliğini Türkiye'de kullanıma sunmaya başladı. Özellik, kullanıcıların Reels videolara sanal hediyeler göndermesine olanak tanıyor. İçerik üreticileri de bu hediyeleri para ödemesi olarak alıyor.

Instagram, “Gifts”, yani “Hediyeler” ismini verdiği bir özelliği platforma getirmişti. Belli ülkelerde kullanılabilen bu özellik, içerik üreticilerinin kullanıcılarından hediye alarak para kazanmasına olanak tanıyordu.

Sosyal medya devi, şimdi de “Hediyeler” özelliğini Türkiye’de kullanıma sunmayan başladı. Artık kullanıcılar, sevdikleri içerik üreticilerine sanal hediyeler gönderebilecek.

Hediyeler, henüz tüm kullanıcılara gelmedi

İçerik üreticileri, “Profesyonel pano” üzerinden “Hediyeler” özelliğini kullanmaya başlayabilecek. Aktif edildikten sonra da kullanıcılar, sevdikleri üreticilere sanal hediyeler gönderebiliyor. Bu hediyeler de içerik üreticilerine para ödemesi olarak dönüyor. Buradan sadece profesyonel hesaplarda kullanılabileceğini de anlıyoruz.

Yeni özellik şu anda herkeste yok. Ancak geldiğinde, Reels videoların sol alt tarafında profilin üst kısmında “Hediye gönder” butonu yer alacak. Kullanıcılar da bu buton üzerinden hediye gönderebilecek. Hediyeler, “yıldız bakiyesi” yoluyla gönderilecek. Para karşılığında alınan bu bakiyeleri, kendi Instagram hesabınıza yüklemeniz gerekecek.