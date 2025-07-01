Instagram, hikâyelere çok istenen bir özelliği getirdi. Artık kullanıcılar, Spotifty'dan sesli bir şekilde şarkı paylaşabilecek. Önceden ses olmuyor, sadece link paylaşılabiliyordu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram, sevilen özelliklerinden biri olan hikâyelerde birçok hoş işlev sunuyordu. Şarkı ekleme de bunlardan biriydi. Normal şarkı ekleme de sıkıntı yoktu ancak Spotify üzerinde şarkı ekleme konusunda büyük bir eksiklik vardı.

Şimdiye kadar sadece şarkıların Spotify linkini Instagram hikâyelerinize ekleyip paylaşım yapabiliyordunuz. Ancak şirket, nihayet bunun değiştiğini duyurdu. Artık şarkıları sesli olarak hikâyede paylaşmak mümkün olacak.

Şarkıların önizlemelerini paylaşabileceksiniz

Artık kullanıcılar, şarkıların kısa bir önizlemesini hikâyesine ekleyebilecek. Yani önceki gibi şarkı sessiz bir şekilde sadece link olarak gözükmeyecek, direkt Spotify entegrasyonu yoluyla kısa bir şekilde sesli olarak da çalacak. Normalde şarkı ekleme direkt Instagram’ın kendi şarkı kütüphanesinden yapılıyordu. Bu hamleyle Spotify’dan da eklenebilecek.

Bu küçük ama önemli değişiklik Instagram’da yıllardır bekleniyordu. Müzik paylaşmayı ve keşfetmeyi çok daha kolay hâle getirebileceğini söyleyebiliriz. Özellik, Instagram’ın “Notlar” özelliğine direkt olarak Spotify’dan şarkı çalma getirmesinin ardından geliyor. Kullanıcılar, notlardan gerçek zamanlı olarak şarkı çalıp takipçileriyle paylaşabiliyordu. Hikâyelere eklenmesiyle de uygulama geneline Spotify entegrasyonu yapılmaya başladı. Şirket, bu şekilde müzik keşfi için ana platform olup bu konuda önde olan TikTok’u geçmek istiyor.