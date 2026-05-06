Google Chrome'un Gizlice Bilgisayarlara 4 GB'lık Yapay Zekâ Modeli İndirdiği İddia Edildi

Google Chrome'un gizlice bilgisayarlara 4 GB'lık yapay zekâ modeli indiriyor olabileceği iddia edildi. Bu dosyanın, Google'ın yapay zekâ özellikleri için kullanıldığı söyleniyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Cybernews tarafından paylaşılan yeni bir habere göre bazı kullanıcılar, Google’ın popüler tarayıcısı Chrome ile ilgili çok ilginç bir şey fark ettiler. Chrome’un sistem klasörlerinde sessizce duran, yaklaşık 4 GB büyüklüğünde büyük bir dosya keşfettiler.

Bu dosyanın weights.bin isminde olduğu ve Google’ın tarayıcısına gelen yeni yapay zekâ özellikleriyle alakalı olabileceği söyleniyor. Ayrıca Chrome’un gizlice bu kadar büyük bir yapay zekâ dosyasını insanların bilgisayarlarına gizlice yüklüyor olabileceği de iddialar arasında.

Google Chrome, izinsiz 4 GB’lık yapay zekâ modeli mi indiriyor?

Tartışmanın merkezindeki “weights.bin” isimli 4 GB büyüklüğündeki bu dosya Google Chrome’un klasörlerinde duruyor. İddialara göre Chrome tarafından kullanılan cihaz içi yapay zeka modelinin bir parçası olabilir.

Özellikle Google'ın bulutta değil, cihazınızda yerel olarak çalışmak üzere tasarlanmış hafif yapay zeka modeli Gemini Nano ile bağlantılı olabileceği de gelen iddialar arasında. görünüyor . Bu model, yazma yardımı, metin özetleme, dolandırıcılık ve kimlik avı tespiti ile yapay zeka destekli otomatik doldurma ve öneriler gibi özelliklere güç veriyordu. Yani verilerinizi bir sunucuya göndermek yerine model doğrudan bilgisayarınızda çalışıyor. Bu da teknik olarak gizlilik açısından daha iyi diyebiliriz. Ancak depolama alanını çok kaplama gibi bazı dezavantajları da var.

Gemini Nano gibi "hafif" sürümler bile, eğitilmiş parametrelerin büyük kümelerini içerdiği için yüksek boyutlarda olabiliyor ve depolama alanlarını kaplayabiliyor. weights.bin dosyasında da bu tarz bir durum var. Ani 4 GB’lık artış kullanıcıları olumsuz etkileyebilir. Ancak buradaki asıl sorun depolama alanından çok bu dosya hakkında yapılan bilgilendirme.

Öyle ki Cybernews’e göre Chrome, belirli yapay zeka özellikleri etkinleştirildiğinde modelleri otomatik olarak indirilebiliyor ancak kullanıcılara bu tarz büyük bir dosyanın sürecin bir parçası olduğu konusunda çok fazla bilgi vermiyor. İzinsiz yüklediğine dair bir kanıt yok ancak kullanıcılara böyle bir işlemi açıkça göstermediği konusunda endişe var. Chrome’un veri klasörlerine girerek dosyanın sizde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz, isterseniz silebilirsiniz. Silme durumunda bazı yapay zekâ özelliklerini kullanmada sorun yaşayabileceğinizi belirtelim. Konu hakkında henüz Google’dan açıklama gelmedi.

