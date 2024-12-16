Instagram patronu Adam Mosseri, yapay zekâyla oluşturulmuş görseller hakkında uyarılarda bulundu. Mosseri, kullanıcıların her gördüğü şeye inanmamasını söylerken bu tarz görsellerin kaynağının araştırılması gerektiğini önerdi.

Yapay zekâ teknolojileri, yaptıklarıyla bizi her gün daha fazla etkilemeyi başarsa da bazı problemleri beraberinde getiriyor. Gerçek gibi görünerek insanları kandırabilen yapay zekâ görselleri ve videoları bunlardan en çok dikkat çekenleri.

Yapay zekâ ile oluşturulmuş görüntüler hakkında tartışmalar devam ederken konu hakkında bir açıklama da Instagram patronu Adam Mosseri’den geldi. Mosseri, Threads üzerinden yaptığı bir paylaşımda kullanıcıları sahte görseller konusunda uyardı.

Her gördüğünüze inanmayın, kaynağını kontrol edin

Mosseri, yapay zekânın gerçekle karıştırılabilecek içerikler ürettiğini belirterek kullanıcıların internette gördüğü her fotoğrafa inanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu yüzden de kaynakları araştırmaları gerektiğini vurguladı.

Instagram patronu, bu konuda sosyal medya platformlarına da büyük rol düştüğünü aktardı. Platformların, etiketler eklemesi gerektiğini ancak gözden kaçabilecek içerikler için de bir şeyler yapılabileceğini ifade etti: “İnternet platformları olarak rolümüz, yapay zekâ içeriklerini olabildiğince etiketlemektir. Ancak bazı gözden kaçanlar olabiliyor. Onlar için de paylaşanlar hakkında bilgi eklenmesi gerekiyor.”

Yani Mosseri, görselde yapay zekâ etiketi olmasa bile kaynağı hakkında bilgi eklemenin yararlı olabileceğini söylüyor. Bu çok doğru çünkü paylaşan kişi veya direkt olarak bağlam konusunda bilgi edinmek, görselin gerçek olup olmadığını anlama konusunda kullanıcıya çok yardımcı olabilir.

Mosseri’nin açıklamaları, Instagram’a yapay zekâ için yeni özelliklerin de gelebileceğinin bir göstergesi. Belki de yakında X’in topluluk notları tarzı bir özelliğin Instagram’a da geldiğini görürüz.