Instagram'da Reklam Vermeden Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısıyla en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da reklam vermek, en iyi geri dönüşü alabileceğiniz reklam stratejilerinden bir tanesi. Instagram’da reklam vermeden önce bilmeniz gereken bazı detaylar var. Bunun için temel bilgilerden oluşan bir kılavuz hazırladık.

Statista veri şirketine göre bugün Instagram’ın 1 milyara yakın aktif kullanıcısı var ve bu sayı her geçen gün artıyor. Özellikle gençler arasında kullanılan en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da reklam vermek, şüphesiz farklı alanlarda verilen reklamlara göre çok daha sağlıklı ve etkili geri dönüşler sağlıyor. Bu nedenle Instagram’da reklam vermek etkili bir reklam stratejisidir.

Instagram’da reklam vermeden önce bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olmanızda yarar var. Teknik detaylara ve Instagram’da nasıl reklam verilir gibi temel sorulara odaklanmayacağız. Bunun yerine, bu popüler sosyal medya platformunda reklam vermenin ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Bir Instagram reklamı yayınlamadan önce kılavuzumuzu okumayı ve buna uygun bir reklam oluşturmayı ihmal etmeyin.

Neden Instagram’da reklam vermeliyim?

Instagram’da reklam vermenin öncelikli amacı, marka bilinirliğini arttırmaktır. Yani Instagram kullanıcılarının hesabınızı tanımasını sağlamaktadır. Diğer amaçlar ise tüm dijital reklamlarda olduğu gibi internet sitesi trafiğini arttırmak ve dijital pazarlama yapıyorsanız yeni potansiyel müşteriler yaratmaktır.

Hangi hesabın nasıl bir reklam oluşturduğuna göre değişse de genel olarak Instagram reklamlarını gören kullanıcıların %60’ı yeni bir ürün keşfediyor, %75’i ise harekete geçiyor yani reklamda sunulan bağlantıya tıklıyor ya da profili ziyaret ediyor. Reklamınızı gören her 4 kişiden 3’ünden etkileşim almak, gerçek bir başarı anlamına geliyor.

Instagram reklamları kime hitap ediyor?

Instagram reklamları Y ve Z kuşağına hitap eder. X kuşağı ise şu an için Instagram’da pek aktif değildir. Değişiklik gösterse de genel olarak Instagram kullanıcılarının %55’i 18 - 29 yaş arasında, %28’i 30 - 49 yaş arasında, %11’i 50 - 64 yaş arasında ve yalnızca %4’ü 65 yaş ve üzerindedir. Yani Instagram reklamlarında hedef kitle gençlerdir.

Instagram kullanıcılarının %38’i büyük şehirde, %28’i küçük şehirde, %18’i ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Kadın - erkek oranı ise neredeyse eşittir. Tüm bu veriler ışığında değerlendirdiğimiz zaman Instagram reklamlarının büyük şehirde yaşayan gençlere hitap ettiğini söyleyebiliriz. Ancak reklam oluştururken hangi kesime hitap edeceğinizin detaylarını kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Instagram’a neden reklam vermeliyim sorusunun yanıtlarından biri de bu özellikte gizli. Bir Instagram reklamı oluştururken hedef kitlenizle ilgili o kadar çok detay seçebiliyorsunuz ki neredeyse nokta atışı bir hedef kitle oluşturabiliyorsunuz. İşte kaydedilen kullanıcı verileri tam da bu noktada reklamverenlerin işine yarıyor.

Instagram reklam ücretleri ne durumda?

Maalesef Instagram reklamlarının fiyatları konusunda bir gazete ilanı verir gibi net bir fiyattan söz etmek imkansız. Nasıl bir reklam oluşturduğunuza, reklamın yayın süresine ve daha pek çok farklı değişkene göre Instagram reklam fiyatları değişiklik gösterir. AdEspresso şirketi, 2017 yılında 100 milyon dolarlık bir Instagram reklam kampanyası yaptı. Açıkladıklarına göre tıklama başına ortalama 80 cent ücret ödediler.

Instagram sosyal medya platformu reklamverenlerin işini kolaylaştıracak özelliklere sahip. Reklam oluştururken kendinize günlük bütçe seçebiliyorsunuz. Oldukça uygun fiyatlara, kısa süre yayınlanacak reklamlar vermeniz mümkün. Hedef kitle genişliğiniz ve reklam yayın süreniz uzadıkça harcama bütçeniz de artacaktır.

5 adımda etkili bir Instagram reklamı oluşturun:

Reklam hedefinizi belirleyin.

Doğru hedef kitleyi oluşturun.

Bütçenizi belirleyin.

Reklamın hangi alanda yayınlanacağını seçin.

Benzersiz bir reklam oluşturduğunuzdan emin olun.

Reklam hedefinizi belirleyin:

Marka bilinirliğini arttırmak

Yeni kullanıcılara ulaşmak

İnternet sitenizde trafik artışı sağlamak

Mobil uygulamanızı yüklemelerini sağlamak

Etkileşim kazanmak

Video izlenilirliği kazanmak

Yeniliklerinizi duyurmak

Müşteri kazanmak

Instagram’da oluşturduğunuz bir reklam nasıl olursa olsun, hedefiniz bunlardan biri olmalıdır. Zaten reklam oluştururken hedefinizi seçmeniz için karşınıza bir panel çıkıyor ve buraya gerekli bağlantıları eklemeniz isteniyor. Doğru hedef seçmek, reklamın başarısı için son derece önemlidir.

Doğru hedef kitleyi oluşturun:

Instagram kullanıcılarının büyük bir kısmının büyük şehirde yaşayan genç kadın ve erkekler olduğunu söylemiştik ama hedef kitlenizi yalnızca bu kullanıcılar oluşturmak zorunda değil. Reklamı görmesini istediğiniz hedef kitleyi kendiniz seçebilirsiniz.

Konum, yaş, cinsiyet, konuşulan dil, demografi, ilgi alanları, davranışlar, bağlantılar gibi kullanıcı özelliklerini filtreleyerek nokta atışı bir hedef kitleye ulaşmanız mümkün. Her reklamda benzer bir kitleye ulaşmak istiyorsanız tercihlerinizi kaydedebilirsiniz ya da her reklamda özel bir hedef kitle oluşturabilirsiniz.

Bütçenizi belirleyin:

Instagram reklamları bozuk para attıkça çalışan şarj makineleri gibidir. Ne eksik ne fazla, ne kadar ödediyseniz o kadar görüntüleme sağlarsınız. Ancak asla dolandırılmazsınız. Instagram, reklamlar konusunda oldukça hassas davranan bir platformdur. Ayırdığınız bütçeye uygun etkileşime mutlaka ulaşırsınız.

Eğer kısa süreli bir reklam kampanyası planlıyorsanız günlük bütçe belirleyerek belirli bir süre boyunca reklam yayınlayabilirsiniz. Bunun yerine hedef kitlenizin aktif olduğu her saatte karşılarına çıkacak, uzun vadeli bir reklam planı yapmanız da mümkün. Tercih tamamen size kalmış, Instagram bu konuda dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz detaylar sunuyor.

Reklamın hangi alanda yayınlanacağını seçin:

Instagram reklamları bu platform özelinde hazırlanabildiği gibi aynı reklamların Facebook üzerinden de yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu da size kalmış bir tercihtir. İki farklı sosyal medya platformunda yayınlanan reklamlar, çok daha geniş bir hedef kitlesine ulaşır. Ancak bütçe de buna göre artar.

Instagram reklamlarının hangi alanda yayınlanacağı ise son derece önemlidir. Reklamlarınız Instagram ana sayfasında mı, storylerde mi yoksa reels alanında mı yayınlanacak? Reklamınız bir fotoğraf mı olacak yoksa bir video mu? Reklam hedefinize ve hedef kitlenize uygun olarak doğru bir tercih yapmalısınız.

Benzersiz bir reklam oluşturduğunuzdan emin olun:

İşte geldik en önemli noktaya. Milyonlarca lira harcayarak doğru bir hedef ve hedef kitle belirleseniz bile vasat bir reklam asla beklediğiniz sonucu vermeyecektir. Düşünün, ansızın bir kullanıcının karşısına çıkıyorsunuz. Öyle benzersiz bir reklam oluşturmalısınız ki gördüğü anda kullanıcının ilgisini çekmelisiniz.

Kişilik kazandırılmış, bağlamından kopmayan, hashtaglerle desteklenen, harekete geçirici açıklamalara sahip, doğru saatte yayınlanan, uzun metinler kullanılmamış, etkili görsele sahip bir reklam ile emin olun az bir bütçe ayırmış olsanız bile %100 başarı yakalamanız mümkündür.

Instagram’da reklam vermeden önce bilmeniz gereken detaylardan oluşan bir kılavuz hazırladık ve teknik detaylara boğulmadan Instagram’da reklam vermenin ne anlama geldiğinden bahsettik. Instagram reklam deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.