Instagram'da geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir dizi sorunun sebebi ile ilgili yetkililer yapay zekânın suçu olmadığını iddia ediyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yaptığı yeni açıklamada kullanıcıların hesaplarına erişim kaybı, gönderilerinin kaybolması ve diğer moderasyon sorunlarının yapay zekâ değil insan hatalarından kaynaklandığını belirtti.

Şirket, pek çok kişinin beklediği gibi yapay zekâ sistemlerini suçlamadı, bunun yerine içerikleri kontrol edenlerin, yani insan moderatörlerin hataları olduğunu iddia etti.

Mosseri, şirketin bu hataları düzeltmek için adımlar attığını ve moderatörlerin daha iyi aramalar yapabilmesi ve hataların azaltılması için sistemlerinde iyileştirmeler yaptığını belirtti. Mosseri ayrıca bir kullanıcı yorumuna verdiği yanıtta yaşanan bazı sorunların şirketin moderasyon ekibine sağladığı araçlardan kaynaklandığını söyledi.

Sorunlar insan moderasyon ekibinden kaynaklanıyor

Hatırlayacağınız üzere son günlerde Instagram'da bazı kullanıcıların hesaplarının yanlışlıkla 13 yaş altı olarak etiketlenmesi, birçok hesaba erişilememesi ve birçok kişinin gönderilerinin kaybolması gibi sorunlar yaşanmıştı.

Yaşanan sorunlar sadece Instagram'la da sınırlı değil. Wall Street Journal'ın eski teknoloji köşe yazarı Walt Mossberg, Threads'teki etkileşiminin hızla sıfıra düştüğünü belirtti. Threads'teki paylaşımlarına 100 ila 1.000 beğeni alırken, 24 saat içinde bu sayının 0-20'ye düştüğünü söyledi.

Instagram yaşanan sorunların yavaş yavaş çözüme kavuşturulduğunu ancak kullanıcıların reşit olmalarına rağmen reşit olmayan bir kullanıcı olarak işaretlenmesi gibi sorunların hâlâ araştırıldığını vurguladı.

Peki siz Instagram'da benzer sorunlar yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.