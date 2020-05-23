Popüler sosyal medya platformlarından Instagram’ın kullanıcılarına sunduğu en sevilen özelliklerden biri olan hikayeleri nasıl indireceğinizi biliyor musunuz? Sizin için masaüstünde, iOS ve Android cihazlarınızda Instagram story indirme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık.

Dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan popüler sosyal medya platformu Instagram’ın en sevilen özelliklerinden biri de 24 saat içinde ortadan kalkan story paylaşma özelliğidir. Kendi hesabınızdan paylaştığınız Instagram hikayelerine arşiv bölümünden ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Diğer hesapların hikaye paylaşımları için uygulayabileceğiniz birkaç farklı Instagram story indirme yöntemi var.

Instagram story indirme işlemini masaüstünden ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınızdan yapabilirsiniz. Instagram story indirme işlemi için paylaştığı hikayeyi indirmek istediğiniz hesabın tüm kullanıcılara açık olması ya da sizin o hesabı takip ediyor olmanız gerekiyor. Sizin için farklı Instagram story indirme yöntemlerini listeledik.

Instagram Story indirme nasıl yapılır?

Android:

Adım #1: Buradan Story Saver uygulamasını indirin.

Buradan Story Saver uygulamasını indirin. Adım #2: Uygulamayı açın ve Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Uygulamayı açın ve Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Ana sayfada takip ettiğiniz kişilerin hikayelerini göreceksiniz.

Ana sayfada hikayelerini göreceksiniz. Adım #4: Takip etmediğiniz bir kullanıcının hikayesini indirmek istiyorsanız kullanıcı adı ile arama yapın.

Takip etmediğiniz bir kullanıcının hikayesini indirmek istiyorsanız kullanıcı adı ile arama yapın. Adım #5: İndirmek istediğiniz hikayeyi seçin.

İndirmek istediğiniz hikayeyi seçin. Adım #6: “Save” butonuna dokunun.

“Save” butonuna dokunun. Adım #7: Seçtiğiniz Instagram story, galerinizdeki Story Saver klasörüne kaydedilmiş olacak.

Bu noktada etik bir hatırlatma yapmakta yarar var. Kullanıcıların kişisel görüntülerini izin almadan asla kaydetmeyin ve başka yerlerde paylaşmayın. İzinsiz indirme ve paylaşma gibi durumların ileride hukuki yaptırımları olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

iPhone (iOS):

Adım #1: Buradan Story Reposter uygulamasını indirin.

Buradan Story Reposter uygulamasını indirin. Adım #2: Uygulamayı açın ve hikayesini indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adı ile arama yapın.

Uygulamayı açın ve hikayesini indirmek istediğiniz hesabın Adım #3: İndirmek istediğiniz hikayeyi seçin.

İndirmek istediğiniz hikayeyi seçin. Adım #4: “Download” butonuna dokunun.

“Download” butonuna dokunun. Adım #5: Ardından “Save” butonuna dokunun.

Ardından “Save” butonuna dokunun. Adım #6: Seçtiğiniz Instagram story, film rulonuza kaydedilmiş olacak.

Story Reposter mobil uygulaması üzerinden Instagram hesaplarının story paylaşımlarını anonim olarak da izleyebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda bir story düzenleme hizmeti de sunuyor. İndirdiğiniz hikayeleri yeniden paylaşırken farklı düzenlemeler yapabilirsiniz.

Instagram Hikayeleri indirmek için internet sitesi:

Adım #1: Buradan Story Saver internet sitesini açın.

Buradan Story Saver internet sitesini açın. Adım #2: Hikayesini indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adı ile arama yapın.

Hikayesini indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adı ile arama yapın. Adım #3: Karşınıza aradığınız kullanıcının güncel Instagram hikayeleri çıkacak.

Karşınıza aradığınız kullanıcının çıkacak. Adım #4: Seçtiğiniz hikayenin altında bulunan “Fotoğraf olarak indir” ya da “Video olarak indir” butonuna tıklayın.

Seçtiğiniz hikayenin altında bulunan “Fotoğraf olarak indir” ya da “Video olarak indir” butonuna tıklayın. Adım #5: Görüntü yeni bir sekmede açılacak.

Görüntü yeni bir sekmede açılacak. Adım #6: Görüntünün üzerinde sağa tıklayarak kaydedin.

Görüntünün üzerinde kaydedin. Adım #7: Seçtiğiniz Instagram story kaydedilmiş olacak.

Story Saver internet sitesi üzerinden kullanıcıların öne çıkan hikayelerini de görüntüleyebilir ve aynı adımları uygulayarak indirebilirsiniz. Instagram hikayelerini bilgisayarınıza indiriyorsanız mobil cihazlarınızda gördüğünüzden daha düşük bir görüntü kalitesiyle karşılaşabilirsiniz.

Diğer Instagram story indirme yöntemleri:

Yukarıda anlattığımız yöntemleri uygulamak için iOS ya da Android işletim sistemine sahip cihazınıza ek bir mobil uygulama indirmeniz veya bir internet sitesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Mobil cihazınızın kendi özelliklerini kullanarak Instagram hikayelerini kaydetmeniz de mümkün.

İlk ve en basit yöntem ekran görüntüsü almak. Kaydetmek istediğiniz Instagram story açıkken ekran görüntüsü alarak görüntüyü cihazınıza kaydedebilirsiniz. Sabit görüntüler için geçerli olan bu yöntemi uygularken hikayesini kaydettiğiniz kullanıcının adı ve “Mesaj gönder” butonu görünmemesi için ekran görüntüsü alırken hikayeyi bir parmağınızla sabit tutabilirsiniz. Hikaye sabitlendiği zaman ad ve buton görünmez olacaktır.

Instagram hikaye kaydetme işlemi için kullanabileceğiniz diğer bir yöntem de ekran kaydı almaktır. Özellikle boomerang ve video kaydı için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ekran kaydetmeyi başlattıktan sonra kaydetmek istediğiniz Instagram hikayesini açarak bir ekran kaydı videosu oluşturursunuz. Daha sonra bu video üzerinde ufak düzenlemeler yaparak kaydetmek istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz.

Sizin için masaüstünde ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz Instagram story indirme yöntemlerini listeledik. Diğer kullanıcıların kişisel görüntülerini izin almadan asla kaydetmemeniz ve başka sosyal medya platformlarında paylaşmamanız gerektiğini unutmayın.