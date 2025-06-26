Instagram, çok uzun zamandır üçüncü taraf uygulamalarla yapılan yeniden paylaşma özelliğini kullanıma sundu. Peki bu özellik nedir ve nasıl kullanılıyor? Instagram'da yeniden paylaşmayı nasıl yapacağınızı anlattık.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, dün itibarıyla dikkat çeken bir yeniliği devreye aldı. Kullanıcılar artık, Instagram'da gördükleri gönderiler ile Reels videoları kendi hesaplarında yeniden paylaşabiliyorlar. Peki Instagram yeniden paylaşma tam olarak ne işe yarıyor ve nasıl kullanılır?

Aslına bakacak olursak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, yeniden paylaşma durumuna aşinalar. Farklı platformlarda farklı isimlerle var olan özellik, bir kullanıcının başka bir kullanıcıya ait gönderiyi yeniden yayımlamasını sağlıyor. Önceki yıllarda üçüncü taraf uygulamalar üzerinden yapabildiğimiz Instagram yeniden paylaşma özelliği, işte an itibarıyla geniş kapsamda kullanıma sunulmuş durumda.

Instagram'ın yeniden paylaşma özelliği böyle görünüyor

Instagram'ın yeni özelliği, gönderilerin hemen altında yer alan beğeni, yorum ve iletme seçeneklerinin hemen yan tarafına eklenmiş durumda. Bu butona basan bir kullanıcı, içeriği yeniden paylaştığına dair ufak bir uyarı görüyor.

Instagram yeniden paylaşılan içerikler nerede?

Instagram'da bir içeriği yeniden paylaştığınız zaman, takipçileriniz bu gönderiyi kendi akış sayfasında görecekler. Ayrıca profilinize girdiğiniz zaman da söz konusu paylaşımlar için yeni bir sekmenin oluştuğunu göreceksiniz. Bu sekmeyi açtığınızda siz de hangi gönderileri yeniden paylaştığınızı görebileceksiniz.

Instagram yeniden paylaşma nasıl yapılır?

Adım #1: Yeniden paylaşacağınız içeriği açın .

Yeniden paylaşacağınız . Adım #2: Yeniden paylaşma butonuna dokunun .

Yeniden paylaşma butonuna . Adım #3: Yeniden paylaşacağınız içerik için notunuzu girin (opsiyonel).

Yeniden paylaşacağınız içerik için (opsiyonel). Adım #4: İşlem tamam.

Instagram yeniden paylaşma işte bu kadar kolay.

Instagram'ın yeni özelliğini nasıl buldunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.