Intel Comet Lake-S İşlemcilerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Informatica Cero, Intel’in Comet Lake-S yongalarını ortaya çıkardı. Ortaya çıkan slaytlarla birlikte, 14 nm Comet Lake-S masaüstü SKU’ların hız saati ve isimleri de belli oldu. Ayrıca Videocard, daha sonra Informatica Cero tarafından silinen bazı bilgileri de paylaşmıştı.
Comet Lake-S’in özellikleri ise şöyle
Performans:
- 4.8 GHz All-Core Turbo
- 5.3 / 4.0 GHz Thermal Velocity Boost Single / All-Core Turbo
- 5.2 GHz Intel Turbo Boost Max 3.0
- 10C ve 20T
- DDR4 – 2933 MHz Dual-Channel
- Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtması
- Aktif çekirdek grup ayarlaması
10. nesil Intel Core Masaüstü İşlemci şeması:
- Yeni: Önceki nesle göre 10 işlemci çekirdeğiyle arttırılmış performans
- Premium 4K içerik desteği için medya ve görüntüleme özellikleri
- Yeni: Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtması
- Yeni: Intel Wifi 6 (GIG+) desteği
- Intel Optane bellek desteği
- Giriş esnekliğiyle 30 PCH-H yükse hız I/O şeridi
- 40 PCIE 3.0 şeridi (16 CPU / 24 PCH)
- USB 3.2 2 x 1 (10 GB/sn) desteği
- Yeni: Intel Rapid Store Technology (Intel RST) 17.X
- Programlanabilir dört çekirdek ses DSP
- Modern bekleme konumu için C10 ve S01X desteği
Yeni ve öne çıkan teknolojiler:
- Yeni: Intel Thermal Velocity Boost’lu 5.3 GHz
- Yeni: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
- Yeni: 10. nesil Core i9 ve i3 işlemcilerde Intel Hyperthreading Technology
- Yeni: 10 çekirdekli 20M Intel Smart Cache
- DDR4 – 2933 desteği
- Yeni: Intel 400 Series Chipset
- Yeni: 2.5G Intel Ethernet Connection i255 (Foxville) desteği
- Yeni: CNBR kullanan entegre edilmiş WiFi 6 (AX201) Gig+ desteği
Şu an için yeni Thermal Velocty Boost teknolojisinin nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak AMD’nin eXtended Frequency Range (XFR) teknolojisiyle benzer bir çalışma prensibine sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca görünüşe göre sadece Core i9 modellerinde yer alacak.
Yaklaşık iki ay önce Intel Core i3 – 10100 SiSoft Sandra’nın veri tabanında ortaya çıkmıştı ve bugün de Intel içerisinden elde edilen slaytlarda ortaya çıkmış oldu. Core i3 – 10100’ün asıl heyecan verici kısmı ise kendisini sekiz iş parçacıklı işlemci yapan “hyper-threading” teknolojisinin varlığı.
Masaüstü Intel Comet Lake-S ürünlerinin listesi:
Şu an halen 14 nm’de olsa da Comet Lake-S işlemcilere daha fazla güç sağlamak için yeni Socket LGA 1200’ün duyurulacağına dair söylentiler bulunuyor. Fiyat ve çıkış tarihiyle herhangi bir bilgi bulunmasa da CES 2020’de daha fazla bilginin ortaya çıkacağı düşünülüyor.