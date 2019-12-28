Intel Comet Lake-S İşlemcilerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

2020 Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2020) yaklaşırken teknoloji firmalarının yeni ürünleriyle ilgili bazı bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Intel’in 14. nesil Comet Lake-S masaüstü SKU’ları oldu.

Informatica Cero, Intel’in Comet Lake-S yongalarını ortaya çıkardı. Ortaya çıkan slaytlarla birlikte, 14 nm Comet Lake-S masaüstü SKU’ların hız saati ve isimleri de belli oldu. Ayrıca Videocard, daha sonra Informatica Cero tarafından silinen bazı bilgileri de paylaşmıştı.

Comet Lake-S’in özellikleri ise şöyle

Performans:

4.8 GHz All-Core Turbo

5.3 / 4.0 GHz Thermal Velocity Boost Single / All-Core Turbo

5.2 GHz Intel Turbo Boost Max 3.0

10C ve 20T

DDR4 – 2933 MHz Dual-Channel

Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtması

Aktif çekirdek grup ayarlaması

10. nesil Intel Core Masaüstü İşlemci şeması:

Yeni: Önceki nesle göre 10 işlemci çekirdeğiyle arttırılmış performans

Premium 4K içerik desteği için medya ve görüntüleme özellikleri

Yeni: Gelişmiş çekirdek ve bellek hız aşırtması

Yeni: Intel Wifi 6 (GIG+) desteği

Intel Optane bellek desteği

Giriş esnekliğiyle 30 PCH-H yükse hız I/O şeridi

40 PCIE 3.0 şeridi (16 CPU / 24 PCH)

USB 3.2 2 x 1 (10 GB/sn) desteği

Yeni: Intel Rapid Store Technology (Intel RST) 17.X

Programlanabilir dört çekirdek ses DSP

Modern bekleme konumu için C10 ve S01X desteği

Yeni ve öne çıkan teknolojiler:

Yeni: Intel Thermal Velocity Boost’lu 5.3 GHz

Yeni: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Yeni: 10. nesil Core i9 ve i3 işlemcilerde Intel Hyperthreading Technology

Yeni: 10 çekirdekli 20M Intel Smart Cache

DDR4 – 2933 desteği

Yeni: Intel 400 Series Chipset

Yeni: 2.5G Intel Ethernet Connection i255 (Foxville) desteği

Yeni: CNBR kullanan entegre edilmiş WiFi 6 (AX201) Gig+ desteği

Şu an için yeni Thermal Velocty Boost teknolojisinin nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak AMD’nin eXtended Frequency Range (XFR) teknolojisiyle benzer bir çalışma prensibine sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca görünüşe göre sadece Core i9 modellerinde yer alacak.

Yaklaşık iki ay önce Intel Core i3 – 10100 SiSoft Sandra’nın veri tabanında ortaya çıkmıştı ve bugün de Intel içerisinden elde edilen slaytlarda ortaya çıkmış oldu. Core i3 – 10100’ün asıl heyecan verici kısmı ise kendisini sekiz iş parçacıklı işlemci yapan “hyper-threading” teknolojisinin varlığı.

Masaüstü Intel Comet Lake-S ürünlerinin listesi:

Şu an halen 14 nm’de olsa da Comet Lake-S işlemcilere daha fazla güç sağlamak için yeni Socket LGA 1200’ün duyurulacağına dair söylentiler bulunuyor. Fiyat ve çıkış tarihiyle herhangi bir bilgi bulunmasa da CES 2020’de daha fazla bilginin ortaya çıkacağı düşünülüyor.