Intel, 28 Çekirdekli İşlemcisini, 2999 Dolardan Satışa Sundu

Intel’in uzun zamandır sözünü ettiği 28 çekirdekli işlemcisi Xeon W-3175X sonunda piyasaya çıkıyor. İşlemcinin fiyatı ise 2,999 dolar olacak.

Yeni teknolojiler ve yeni mimariler sayesinde artık her şey daha küçük ve kompakt hale geliyor. Bu sayede de yeni ve ilgi çekici ürünler inşa etmek mümkün oluyor.

28 çekirdekli bu işlemci de iş istasyonları için özel olarak üretilen ve sahip olduğu güçle dikkat çeken bir işlemci. 56 bağlantı noktasına sahip olan bu çip, 2999 dolar fiyat etiketine sahip fakat bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Karşılaştırma açısından, şu anda masaüstü için alınabilecek en iyi çiplerden Intel Core i9-9980XE’nin fiyatının 1979, AMD Ryzen Threadripper 2990WX’in fiyatının ise 1799 dolar olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bu işlemci elbette daha büyük iş yükü için özel olarak tasarlanmış, işletmelere hizmet etmesi planlanan bir çip. 3.1 GHz baz frekansa sahip olan çip, tek çekirdek Turbo modunda 4.3GHz’i bulabilecek. Çipin üzerinde 38.5MB L3 önbellek bulunuyor.

Çipte destek amacıyla bulunan Intel C621 çipseti de daha çok üretim sistemleri için kullanılıyor. 68 PCle hattı bulunan, 6 kanallı DDR4-2666 hafızayı 512 GB RAM ile desteklemek mümkün.

Bu işlemci elbette ki standart ev kullanıcılarına hitap etmeyecek ancak büyük ölçekli üretim yapacak olan firmalar için sağlam bir alternatif.