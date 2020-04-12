Intel’in 10. Nesil Masaüstü İşlemci Fiyatları Ortaya Çıktı

Intel bu yıl 10. nesil işlemcileri olan Comet Lake serisi ürünlerini piyasaya sürecek. Bu işlemcilerin fiyatları perakende sitelerinde şimdiden yerlerini almaya başladı. Fiyatlar beklenenden çok da farklı değil.

İşlemci pazarının uzun süre tartışmasız lideri konumunda bulunan Intel, son yıllarda liderliğini korumayı başarsa da özellikle AMD’ye ciddi pazar payı kaptırmış durumda. Ryzen serisi ile rekabette firmanın yeni ürünü 10. nesil Comet Lake işlemciler.

Bu işlemciler hakkında daha önce bazı bilgiler ortaya çıkmış, işlemcilerin özellikleri açıklanmıştı. Yavaş yavaş bu ürünlerin fiyatları da belli olmaya, internetten satış yapan sitelerde işlemciler ortaya çıkmaya başladı.

Intel’in 10. nesil Comet Lake masaüstü işlemci fiyatları

Kanada’daki teknoloji ürünleri satıcılarından biri, üç farklı 10. nesil masaüstü işlemciyi sitesinde listeledi. Görünüşe göre bu işlemciler henüz ön siparişte yer alıyorlar. Son dönemde yaşanan tedarik sıkıntılarını göz önüne alırsak bu durum uzun süre değişmeyebilir.

Sitede 10 çekirdekli Core i9-10900, 8 çekirdekli Core i7-10700K ve Core i7-10700 modelleri yer aldı. Core i9-10900 masaüstü bilgisayar işlemcisinin fiyatı 679 Kanada doları (yaklaşık 3260 TL) oldu. Core i7-10700K’nın fiyatı 585 Kanada doları (2807 TL) olurken Core i7-10700 almak isteyenlerin gözden çıkarması gereken meblağ ise 506 Kanada doları (2429 TL) oldu. Tabii bu fiyatlar, ürünler piyasaya çıktığında biraz daha aşağı çekilebilir.

Yeni Intel İşlemcileri mi, AMD Ryzen 3000 serisi mi?

Her yeni işlemci modeli bir öncekinden daha performanslıdır. Bu durum hiç değişmez. Günümüzde işlemci pazarında önemli olan şey rakiplerin gelişimini geride bırakmaktır. Peki Intel’in yeni işlemcileri, AMD’nin masaüstü işlemcileri olan Ryzen 3000 serisine karşı nasıl bir performans sergiliyor?

Core i9-10900 performansı

Core i9-10900’de 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı bulunuyor. Çipin 20 MB toplam hafızası bulunurken TDP’si de 65 W oluyor. Çipin temel performansı 2,8 GHz olurken tek çekirdekte turbo performansı 5,0 GHz’i, Turbo Boost Max 3.0 performansı 5,1 GHz’i ve Thermal Velocity Boost performansı da 5,2 GHz’i buluyor. Tüm çekirdeklerde ise çipin maksimum performansı 4,6 GHz oldu.

Core i9-9900’ın fiyarı da geçen yıl benzer bir fiyattan satışa çıkmıştı. Son benchmark testlerinde çipin çok fazla güç harcadığı ve çok ısındığı ortaya çıkmıştı. Yani yüksek hızları uzun süre koruması pek mümkün gözükmüyor.

Bu işlemcinin rakibi AMD Ryzen 9 3900X olacak. Bu işlemcinin 12 çekirdeği ve 24 iş parçacığı bulunurken fiyatı ise daha alt seviyedeydi. Fiyat performans olarak AMD daha iyi bir tercih gibi gözüküyor.

Intel Core i7-10700K

Intel Core i7-10700K ise 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip. Bu işlemcinin tek çekirdekte hızı 5,1 GHz’e çıkabilirken çoklu çekirdek performansı ise 4,7 GHz oluyor. 16 MB belleği bulunan çipin TDP değeri ise 125 W.

Bu işlemci hem yerini aldığı 9. nesil i7-9700K’dan çok daha yüksek performans sağlıyor. Ryzen 7 3800X ise daha düşük hızlara sahip olsa da daha düşük fiyata sahip. Ryzen 7 3700X ise daha da ucuz olmasına rağmen yakın bir performansa sunuyor.

Intel Core i7-10700 performansı

Core i7-10700 de 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olan modellerden biri, bu modelde de 16 MB bellek bulunuyor ancak TDP değeri daha düşük, 65 W.

Tek çekirdekte performansı 4,7 GHz’i bulan işlemcinin çoklu çekirdek performansı ise 4,8 GHz oluyor. Performans anlamında ise Core i7-10700K ile benzer özelliklere sahip olan Core i7-10700 daha uygun fiyata sahip. Öte yandan Ryzen 7 3700X ise daha iyi performansa sahip ve 10. nesil 65 W işlemcilerde bulunmayan serbest tasarım farkıyla dikkat çekiyor.

Genel olarak baktığımızda bu fiyatlar resmi satış rakamlarından biraz daha yukarıda da olsa gerçeğe oldukça yakın gözüküyor. Siz yeni işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün masaüstü bilgisayar toplasanız hangisini seçerdiniz?