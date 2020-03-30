Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, Ryzen 4000'li yeni Swift 3 ve Aspire 5 dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. AMD'nin en yeni mobil işlemci serisinden gücünü alacak bilgisayarlar, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek.

Günümüz teknoloji dünyasının en önemli yonga üreticilerinden olan AMD’nin yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcileri, geçtiğimiz günlerde ASUS markalı dizüstü bilgisayarlarda ortaya çıkmıştı.

Neredeyse masaüstü bilgisayar seviyesinde güç üretebilen bu mobil işlemciler, şimdi de Acer’ın dizüstü bilgisayarlarında boy gösterdi. Gelin Acer'ın duyurduğu yeni cihazları daha yakından tanıyalım.

Acer’ın yeni dizüstü bilgisayarları neler sunuyor?

Acer, duyurusunda Swift 3’ün yaklaşık 1,2 kilogram ağırlığında ve 0,6 inç kalındığında olacağını, 14 inçlik FHD bir ekranla birlikte 11,5 saate kadar pil ömrü sunacağını söyledi. Cihazı ilk defa gördüğümüz CES 2020’de şirket, ayrıca 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dâhili depolama seçeneklerinin de bilgisayarda yer alacağını belirtmişti.

Öte yandan Acer Aspire 5’e geldiğimizdeyse şirket, bu bilgisayarın boyutlarını veya ağırlığını açıklamadı ancak bir duyuruda 1 TB PCle SSD veya 2 TB HDD ile 24 GB’a kadar RAM desteğinin bilgisayarda yer alacağını söyledi. Bununla birlikte dizüstü bilgisayar, 15,6 inçlik FHD bir ekranı da bünyesinde barındıracak. GPU kısmında her iki dizüstü bilgisayarda da modeli henüz belli olmayan birer Radeon ekran kartı yer alıyor.

Acer Swift 3 ve Aspire 5 fiyatı:

Tayvan merkezli bilgisayar üreticisi Acer, AMD’nin Ryzen 4000 U serisi işlemcilerine sahip bilgisayarlarını bu bahar piyasaya sürecek. Bu noktada Ryzen 4700 U’lu Acer Swift 3, nisan ayı içerisinde 629,99 dolardan (vergisiz 4.150 TL) satışa sunulacakken Ryzen 5 4500 U ile donatılmış Aspire 5 ise haziran ayında 519,99 dolardan (vergisiz 3.420 TL) alıcılarını bekliyor olacak.

İşlemci sektöründe son zamanlarda ipleri tekrardan eline almayı başaran AMD, her geçen gün yeni teknolojilerini tanıtmaya devam ediyor. Bu noktada şirketin yeni Ryzen 4000 nesli mobil işlemcilerini, önümüzdeki aylarda tanıtılacak daha fazla dizüstü bilgisayarda görmeyi bekliyoruz.

Acer Swift 3 teknik özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 4700 U

AMD Ryzen 7 4700 U Ekran Kartı: Radeon

Radeon RAM: 16 GB’a kadar artırılabilir

16 GB’a kadar artırılabilir Depolama: 512 GB’a kadar artırılabilir PCle SSD

512 GB’a kadar artırılabilir PCle SSD Ekran: 14 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlük

14 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlük Ağırlık: 1,2 kilogram

1,2 kilogram Batarya: 11,5 saate kadar kullanım

11,5 saate kadar kullanım Piyasaya sürülme tarihi: Nisan 2020

Acer Aspire 5 teknik özellikleri: