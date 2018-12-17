Intel'in en çok çekirdekli işlemci yarışındaki son silahı, bu sene bitmeden tanıtılacak. Xeon W-3175X adı verilen işlemci 28 çekirdekli olacakken yeterli soğutma sağlandığında 5.0 GHz hız seviyesine ulaşabiliyor.

Intel'in geçmişine baktığımızda, fiyatı yüksek olan işlemci pazarına hiç de yabancı olmadığını görüyoruz. Üst düzey iş istasyonlarına ve veri merkezlerine yönelik olan Xeon serisi, bazı modelleriyle 10 bin dolar seviyesine kadar ulaşabiliyor.

Yakında tanıtılacak olan Xeon W-3175X, 4.000 dolarlık fiyat etiketine sahipken yine 28 çekirdekli Xeon Platinum 8180 ile kıyaslandığında oldukça uygun bir fiyatı var diyebiliriz. İşlemcinin yüksek saat hızlarına ulaşabileceği düşünüldüğündeyse, ürün iyice dikkat çekici hale geliyor.

4.000 dolarlık fiyat Intel tarafından onaylanmamışsa da WCCFTech'ten alınan bilgiler, birçok perakendecinin işlemciyi 4200 ila 6700 dolar arasında fiyatlandıracağını gösteriyor. Burada hatırlamamız gereken nokta ise Xeon W-3175X'in sadece Intel'in diğer işlemcileri ile yarışmayacak olması. AMD'nin Threadripper muadilleri çok daha uygun fiyatlara benzer çekirdek sayılarını sunuyor.

Örneğin en üst seviye Threadripper olan 2990WX, 32 fiziksel çekirdek ve 64 sanal çekirdeğe sahipken 4.2 GHz hızlarına ulaşıyor; bütün bunları da 1700 dolarlık fiyatıyla gerçekleştiriyor. AMD'nin bu rekabeti piyasaya yeni bir soluk getirmişken Zen 2 tabanlı 3000 serisi işlemciler de yolda.

Şu an için Xeon W-3175X hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz ancak çok da fazla beklememiz gerekeceğini düşünmüyoruz. Eğer olur da AMD 3. nesil Threadripper işlemcilerinde de maliyeti düşük tutup bunu da kullanıcıya uygun fiyat olarak yansıtırsa, Intel'in işi çok da kolay olmayacak gibi duruyor.