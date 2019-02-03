İşlemcilerin oldukça çeşitlenmesi neyin ne olduğunu anlamamızı zorlaştırır hâle geldi. Peki Intel'in Core i5, i7 ve i9 serisini farklı kılan özellikler neler?

AMD, Ryzen işlemcilerle iddialı çıkışlar yapıyorken Intel ise hâlâ performanslı işlemcilerde başı çekiyor. Uygun fiyatlı ve performansı yerinde işlemcilerde Intel Core i5 işlemci seçeneği bulunuyorken konu yüksek performanslı işlemcilere geldiğinde ise Intel Core i7 ve i9 işlemciler liderliklerini koruyorlar. Bu yazımızda sizlerin daha doğru bir seçim yapabilmeniz için Intel Core i5, i7 ve i9 işlemciler arasındaki farkları listeledik.

Core i7 mi almalısınız yoksa Core i9 mu?

Intel'in Core i7 ve i9 işlemcileri arasındaki en büyük fark, çok çekirdekteki performansları olarak gözlemleniyor. i7-9700K ve i9-9900K işlemciler aynı 8 çekirdek sayısına ve frekans hızlarına (Ufak bir overclock gerektirebilir.) sahip olmalarına rağmen i9-9900K oyun ve çoklu çalışma gerektiren işlerde i7 9700K'ye büyük bir fark atıyor.

i9-9900K'nin aynı anda 16 iş parçacığını (thread'i) çalıştırabilmesi, i7-9700K'nin ağır işlerde önüne geçmesini sağlıyor. Eğer ki gerçekten ağır bir iş ile uğraşmayacaksanız (bunlara bazı oyunlar da dâhil) aradaki büyük fiyat farkını vermenize gerek yok. Intel'in Core i7-9700K işlemcisi sizi oldukça memnun edecektir.

Masaüstünde Intel Core i7 ve i9

Intel Core i7 işlemcilerin en tercih edileni olma unvanına; 6 çekirdeği, 12 iş parçacığı, turboda 4.6GHz hızı ve klasmanındaki uygun fiyatıyla Core i7-8700 işlemci sahip. Aynı zamanda bu işlemcinin çarpan kilidi açık olan 8700K versiyonuna da bulunuyor. Bu serideki en pahalı işlemci ise hyperthreading teknolojisine sahip olmaması sebebiyle 6 çekirdeğiyle aynı anda sadece 6 iş parçacığını yürütebilen i7-9700K olarak listeleniyor.

Intel i9 işlemciler ise tahmin edilebileceği gibi hem daha güçlü hem de daha pahalı. Hyperthreading teknolojisi ile aynı anda 16 iş parçacığını çalıştırabilen i9-9900K, turbosu ile (overclock yapılmadığı durumda dahi) 5.0GHz'i görebiliyor. Bu işlemcinin yüksek fiyatını karşılayabiliyorsanız, paranızın hakkını verebileceğini söyleyebiliriz.

Dizüstünde Intel Core i7 ve i9

Dizüstü bilgisayarlar henüz i9 işlemcilere sahip değil. 2019'un 2. çeyreğinde dizüstü bilgisayarlarında masaüstülerde olduğu gibi i9'a geçiş yapması bekleniyor. i7-8559U ise en güncel ve tercih edilen dizüstü işlemci olarak raflardaki yerini alıyor. Yeni nesil dizüstü i7 işlemcilerin hepsi 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip.

i9 işlemciler henüz dizüstünde yaygınlaşmasa da bir adet i9 işlemci (i9-8950HK) dizüstü işlemci olarak üretildi. Bu 6 çekirdekli, 12 iş parçacıklı ve turboda 4.8GHz hızında çalışabilen işlemci halihazırda sadece son nesil MacBook Pro'da ve Acer'ın Predator Helios 500 performans canavarı bilgisayarında dizüstü platformunun en güçlü işlemcisi olarak bulunuyor.

Peki i5 işlemciler ne durumda?

i7 ve i9'ların yüksek fiyatları cep yakıyor. Uygun fiyatlı ve yine de performanslı bir bilgisayara ihtiyacınız varsa hâlâ güncel ve performansı yerinde olan i5 işlemcileri tercih etmenizi tavsiye ederiz. i5 işlemcilerin çoğu i7 işlemcilerin giriş seviyesindekilerden daha performanslı olacaktır bu sebeple işlemcinin adının i7 olduğuna aldanıp bilgisayar seçmeyin, modeline mutlaka bakın.

İşlemcilerde çeşit bol. Önemli olan sizin neye ihtiyacınızın olduğu. Eğer ki işlemciler hakkında pek bir bilginiz yok ise bir bilgisayar alırken bilgili birisine danışmanızı tavsiye ederiz zira model numarasına bakmadan uygun fiyatlı bir i7 işlemcili bilgisayar alıp, oyunlarda donma kasma gibi sorunlarla karşılaşma ve fazlasıyla dertli olan iade sürecine girmeniz muhtemel.