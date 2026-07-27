Bir Samsung yöneticisi, Galaxy S27'nin silikon karbon bataryayla gelip gelmeyeceğini açıkladı.

Samsung, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Z Fold8, Fold8 Ultra ve Z Flip8 modellerinden oluşan yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmıştı. Bu telefonlar, şirket için yeni bir dönemi de temsil ediyordu. Öyle ki Çinli markalarda zaten uzun süredir gördüğümüz silikon karbon bataryalar, artık Samsung modellerinde de karşımıza çıkmaya başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise firmanın Galaxy S27 serisinde bu teknolojiden yararlanıp yararlanmayacağı konusuna açıklık getirildi. Üst düzey yönetici Moon Sung-hoon konu hakkında açıklama yaptı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Galaxy S27 silikon karbon bataryayla gelebilir

Kyunghyang Shinmun’a konuşan Samsung Kıdemli Başkan Yardımcısı Moon Sung-hoon, silikon-karbon bataryaların Galaxy S27 serisinde kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki soruya kesin bir "evet" veya "hayır" cevabı vermedi. Kıdemli Başkan Yardımcısı Moon Sung-hoon, "Ürüne bağlı olarak, eğer batarya müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı oluyorsa uygulayıp uygulamayacağımıza karar vereceğiz." ifadelerini kullandı. Bu da kesin olmasa da açık kapı bıraktığını gösteriyor.

Samsung’un katlanabilir telefon modellerinde silikon-karbon bataryaya geçiş yapmasının ana nedeni, cihazları olabildiğince hafif ve ince tutma zorunluluğu. Silikon karbon teknolojisi, boyut küçülürken batarya kapasitesinin yüksek olmasına imkân tanıyor. Bu yeni çözüm sayesinde Z Flip modeli daha ince bir gövdeye kavuşurken, Z Fold8 ve Fold8 Ultra modellerinde daha yüksek kapasiteli bataryalar kullanılabildi.