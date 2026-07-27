Karşınızda Özel Modifiye Edilmiş Dünyanın En Pahalı Range Rover'ı ve Nefes Kesen Özellikleri

Overfinch, yalnızca 25 adet üretilecek özel Holland & Holland Edition ile dünyanın en pahalı Range Rover modelini tanıttı. Yaklaşık 1 milyon sterlinlik fiyat etiketine sahip araç, lüks detayları ve koleksiyonluk donanımlarıyla dikkat çekiyor.

İngiliz modifikasyon şirketi Overfinch, lüks SUV dünyasında sınırları zorlayan yeni özel üretim Range Rover modelini görücüye çıkardı. Sadece 25 adet üretilecek Holland & Holland Edition serisinin son örneği, tam 1 milyon sterlinlik fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı Range Rover modeli unvanını aldı.

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Sıradan bir lüks SUV olmanın çok ötesine geçen araç; el işçiliğiyle hazırlanan iç mekanı, özel aksesuarları ve koleksiyon değeri taşıyan detaylarıyla ultra zengin müşterileri hedefliyor. Modelin ilk teslimatı ise Goodwood Festival of Speed kapsamında gerçekleştirildi.

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Lüks detaylar sınır tanımıyor

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yaklaşık 400 bin sterlin değerindeki Holland & Holland "Royal" av tüfekleriyle birlikte sunulması. Kabinde ise kristal bardaklar, özel piknik seti, fildişi renkli deri döşemeler, ceviz kaplamalar ve el işçiliğiyle hazırlanmış kuş işlemeleri yer alıyor.

Dış tasarımda ise siyah gövdeyi tamamlayan altın renkli detaylar dikkat çekiyor.

Bugüne kadar üretilen en pahalı Range Rover

Range Rover SV Holland & Holland Edition, yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 55 milyon TL) fiyatıyla bugüne kadar üretilen en pahalı Range Rover modeli olarak öne çıkıyor. Araçtan yalnızca 25 adet üretilecek ve her biri tamamen kişiselleştirilebilir şekilde hazırlanıyor.