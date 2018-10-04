Skylake-X Refresh İşlemciler, Yeni Z399 Anakartlarla Gelecek

Ortaya çıkan yeni bir rapor, Intel'in Coffee Lake Refresh işlemcileri haricinde Skylake-X Refresh işlemcilerini piyasaya süreceğini ve bununla beraber yeni bir anakart serisi tanıtacağını söylüyor.

PC Builder's Guide'a konuşan bir üreticiye göre Intel, üst seviye işlemci anakartı serisi olan X299'un yerine geçmesi için yeni bir seri çıkaracak. Z399 adını alacak olan bu seriyle beraber, Intel'in HEDT (High-End Desktop) platformu için X harfini kullanması trendine veda ediyoruz. Bunun sebebi ise yüksek ihtimalle AMD'nin çoktan 2. nesil Ryzen Threadripper'lar için X399 adını kullanması.

İçeriden öğrenilen bilgilere göre Z399 anakartlar, bu ay tanıtılacağı düşünülen Skylake-X Refresh işlemcilerle beraber kullanılmak üzere üretim bandına alındı bile. Bilgileri veren üreticiye göre Z399 anakartı (ve LGA 2066 soketleri) maksimum 22 çekirdeğe kadar destek verecek.

Ancak eğer herhangi bir sebepten dolayı Intel'in 28 çekirdekli işlemcisini piyasaya süreceğinden heyecanlıysanız, çok da acele etmemenizde fayda var. Çünkü uzun süredir çıkması beklenen işlemci, Z399 anakartlarla beraber kullanılamayacak. Intel'in 28 çekirdekli işlemcisini en azından 2019'un başına kadar göremeyeceğiz. Piyasaya çıktığında ise yeni Cascade Lake-X serisinin bir parçası olacak.