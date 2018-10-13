İnternet Alemini Sallayan 7 Şaşırtıcı İllüzyon

Bu yazımızda sizler için internet aleminin en çok konuşulan 7 optik illüzyonunu derledik. Kaçını bir bakışta yakalayabileceksiniz?

80 ve 90'lar neslinin görsel illüzyonlara olan ilgisi belki de gazetelerin bulmaca köşesinde yayınlanan 'şaşı bak şaşır' köşesiyle başlamıştır. Ancak artık daha dijital bir çağda yaşıyoruz ve internet aleminde çok daha enteresan optik illüzyonlar var. Bugün sizler için bu illüzyonlardan birkaçını derledik.

2 Açının İllüzyonu: Bu fotoğraf iki farklı açıdan çekilmiş gibi görünse de birbiriyle bire bir aynı.

Resimdeki kediyi bulabilecek misiniz?

Bu resimde ise halıda kaybolmuş bir telefon var. Alıcı gözüyle bir bakmaya çalışın.

Göl Yok: Fotoğrafta bir göl mü görüyorsunuz? Tekrar bakın; burada sadece bir duvar ve arkasında da bir dağ var.

Jastrow İllüzyonu: Her iki parça da aynı olmasına rağmen biri diğerinden uzun gibi değil mi?

Havada duruyor zannettiğiniz bu yaya geçidi yola yapılan bir çizimden ibaret. Bu sayede araçlar uçan bir taş varmışçasına yavaşlıyor.

GIF formatında bir resimden ses duyulabilir mi? Bir deneyin isterseniz...