Resmî Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile internetten elde edilen gelirlerin nasıl vergilendirileceği konusu tüm detaylarıyla açıklandı. Tebliğ, 20'den fazla örnek de içeriyor.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, internet üzerinden kazanç elde eden vatandaşları ilgilendiren bir tebliğ yayımlandı. "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 325)" olarak isimlendirilen düzenleme kapsamında internet üzerinden elde edilen gelirlerin nasıl vergilendirileceği açıklanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bundan birkaç yıl önce internet üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi uygulamasını hayata geçirdi. Bu bağlamda; gerek ürettikleri içeriklerden gerekse yayımladıkları mobil uygulamalardan gelir elde eden vatandaşlar, bu gelirleri vergilendirmeye başladılar. İşte bugün yayımlanan tebliğ, neyin nasıl yapılması gerektiğini tüm detaylarıyla anlatıyor.

Çeşitli örnekler de veriliyor

İnternet üzerinden gelir elde eden vatandaşlar, bazı istisnalar da olmak üzere basit usulde vergilendiriliyorlar. Yani bir muhasebeci tutmaya çok da gerek olmuyor. İşte bugün yayımlanan tebliğ, vatandaşın olayı daha iyi anlamasını ve neyi nasıl yapacağını öğrenmesini sağlıyor. Tebliğ içerisinde konuyla ilgili 20'den fazla örnek durum bulunuyor. Eğer siz de internet üzerinden kazanç elde ediyorsanız bu örneklere göz atmanızda fayda var.

Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 325)'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.