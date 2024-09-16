Vergi denince aklınıza muhtemelen gelir vergisi ya da KDV gibi sıradan vergi türleri gelecektir. Ancak, Amerika’da bazı eyaletler öyle değişik vergiler uyguluyor ki duyduğunuzda şaşırmamak elde değil! Bu içerikte, vergilere oldukça alışkın olan bizleri bile şaşırtacak ilginç vergilerden bahsedeceğiz.

Devletlerin kamu hizmetlerini finanse edebilmek için uyguladığı vergiler hayatın kaçınılmaz bir gerçeği.

Ancak Amerika’da öyle vergiler var ki ÖTV, MTV, KDV gibi çeşitli vergi türlerine alışmış bizlere bile “Yok artık!” dedirtecek cinsten.

Kaliforniya'nın gizli meyve vergisi ile başlayalım.

Kaliforniya'da bir otomattan satın alınan meyveler için %33 ekstra vergi uygulanıyor.

Bunun nedeniyse, eyaletin otomatlarda satılan meyveleri hazır yiyecek olarak kabul etmesi.

Arkansas’ın dövme ve vücut sanatı vergisi ile devam edelim.

Arkansas’ta dövme ve piercing gibi işlemler, ekstra vergiye tabi tutulan hizmetler arasında yer alıyor.

Vücutlarına dövme ve piercing yaptırmak isteyenlerin %6 vergi ödemesi gerekiyor.

New Jersey’deyse balkabağı vergisi ödemeniz gerekebilir!

New Jersey’de yiyecek ürünlerine vergi uygulanmıyor ancak balkabağı için durum biraz daha farklı.

Eğer balkabağını yiyerek tüketmek için satın alıyorsanız vergi ödemeniz gerekmiyor.

Ancak bu balkabağını balkabağı lambası yapmak gibi dekoratif bir amaçla kullanmak için satın alıyorsanız balkabağınız vergiye tabi tutuluyor.

Teksas’ın kemer tokası vergisi eyaletin giyim tarzını düşünürsek yerlileri biraz üzmüş olabilir.

Teksas’ta kıyafetlerin çoğu vergiden muaf tutulsa da sadece bir kemer tokası almaya kalktığınızda vergi ödemeniz gerekir.

Çünkü eyalette, kemer tokası kemerle birlikte değil de ayrı satın alınıyorsa bir aksesuar olarak sayılır ve bu durumda %6.25 oranında vergiye tabi olur.

Maine’nin yaban mersini vergisiyle listemizi bitirelim.

Maine eyaletinde gıda ürünleri genellikle vergiye tabi tutulmasa da konu yaban mersini olunca işler biraz değişiyor.

Amerika’daki yaban mersini üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Maine eyaletinde, yaban mersini üzerine özel bir vergi uygulanıyor.

Maine’de toplanan yaban mersinleri, pound başına (0,453 kg) 1.5 cent vergiye tabi tutuluyor.

Özetle, Amerika'da eyaletten eyalete değişen bu ilginç vergiler, vergi konusunda devletlerin ne kadar ilginç kararlar alabileceğini gösteriyor.

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