İnternete Bağlantısına Gerek Duymayan 10 Mobil Oyun

5G teknolojisi yolda, ancak mobil cihazlardan internet kullanmak hala çoğu kişi için masraflı bir durum. Hele ki işin içerisine eğlence giriyorsa, Wi-Fi bulamadığınız zamanlar geçmek bilmiyor. Haftalık Mobil Oyun Reçetesi’nin yeni bölümünde, internet bağlantısına ihtiyaç duymayan her tarzdan 10 oyunu listeledik.

Mobil oyunlar evrim geçirmeye devam ediyorlar. Nesnelerin İnterneti çağında eskiye nazaran daha çok internete bağlı kalan mobil cihazlarımızdaki eğlence dünyası, kim bilir daha nelere sahne olacak. Kullanıcılar açısından hala en büyük sorun kotalı mobil internet paketleri. Bu nedenle eğlenmek için internet harcamak her zaman, herkes için uygun değil.

Kablosuz ağlara bağlanmak internet sorununu ortadan kaldırsa da, çevrim dışı mobil oyun oynamanın keyfi de ayrı. İnternetin kalabalık dünyasından soyutlanmış bir şekilde eğlenmeyi hemen hemen herkes özlemiştir, eminiz.

İnternetsiz oynanan, farklı kategorilerdeki 10 mobil oyunu size sunuyoruz. Tüm oyunlar hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde oynanabiliyor, bağlantılarını da listede bulabilirsiniz.

Red Bull Air Race 2:

Uçak sporları konusunda dünyanın en iyi müsabakalarına sahne olan Red Bull Air Race etkinliklerini, ünlü sporcu platlarıyla birlikte bu mobil oyun sayesinde deneyimleyebilirsiniz. Amacınız, gerçek yarışlarda da kullanılan hava pistlerinde en iyi parkur performasını göstermek.

Trial Xtreme 4:

Trial serisi PC'de ilk çıkışı yaptığından bu yana, motor sporlarına ilişkin en sevilen yapımlardan birisi oldu. Görsel anlamda oyuncuların gönlünü kazanan bu oyun da aynı başarının devamı niteliğinde.

Traffic Rider:

Türk mobil oyun geliştiricisi Soner Kara tarafından yapılan bu oyun, yarış oyunları sınıfının en iyilerinden birisi. Hem Play Store'da hem de App Store'da dönem dönem çıkış yakalayan yapım, gerçekçi bir deneyim sunuyor.

Brothers in Arms 3:

Yine PC dünyasından mobil evrene geçen bir yapım daha. Brothers in Arms 3, klasik savaş oyun hissini cebinize taşıyan kaliteli bir yapım. FPS oyunları açısından en kaliteli mobil oyunlardan birisi olmasa da tadını çıkartabilirsiniz.

Warhammer 40,000: Freeblade:

Warhammer'ın aksiyon dünyasını sevenler için ücretsiz olarak sunulan bu yapımda, günlük fantastik macera dozunuzu almanız mümkün.

Badland 2:

Bağımsız oyunu Badland ile büyük çıkış yakalayan Panda Studios, işi seriye dökmeye karar verdi. Eğer macera oyunlarını seviyor, beceri üzerine kurulan küçük hikayelerden etkileniyorsanız, mutlaka deneyin deriz. Uygulamanın iOS sürümü ücretli olarak listeleniyor.

Infinity Loop:

Normalde bulmaca oyunları kısa sürede ilgi kaybederler. Infinity Loop'un rakiplerine göre en büyük avantajı, cihazınızın bir köşesinde dursa bile zaman zaman kendisini oynama isteği uyandırması. Kesinlikle kategorisinin en başarılı oyunlarından birisi.

Paper Toss:

Geliştiricilerinin lisedeyken sürekli uyarı alan öğrencilerden olduğunu düşündüğümüz bu oyun, çöp kovasına kağıt atma işine biraz daha eğlence katıyor. Yıllardır bir klasik olarak adlandırılıyor.

Minion Rush:

Minion Rush, animasyon film serisi olan Çılgın Hırsız'dan uyarlanmış bir oyun. Minion karakterlerinin eğlenceleri hallerini, zaten filmler sayesinde pek çok kez gördük.

Alto’s Odyssey:

Alto's Adventure isimli özgün ve oldukça eğlenceli ilk yapımın daha gelişmiş bir versiyorunu olan bu oyunda amaç belli. Snowboard tahtanızla olabildiğince uzağa kaçmak zorundasınız. Uygulama iOS'da ücretli olarak listeliniyor.