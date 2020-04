Ücretsiz intro yapma servisi Adobe Spark ile YouTube veya diğer platformlardaki videolar için ilgi çekici introlar hazırlayabilirsiniz. Birkaç kolay adımla siz de videolarınızı daha da etkileyici hale getirebilirsiniz. Peki Adobe Spark ile intro nasıl yapılır?

Intro birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Örneğin YouTube veya sosyal medya için video içerikleri üretiyorsanız, videoların başında intro kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında iş veya okul için hazırladığınız videoların başında da kısa bir bilgilendirme veya tanıtıcı bir intro hazırlamanız gerekebilir. Intro yapmak sanılanın aksine bazı intro yapma programı veya siteleri sayesinde çok daha kolay oluyor.

Profesyonel düzeyde introlar yapmak için tabii ki de yine profesyonel programlar kullanmak gerekiyor. Ancak intro yapma siteleri sayesinde oldukça kolay adımlarla, üst düzey videolar oluşturma şansınız da var. Biz de bu içeriğimizde, internet sitesinden birkaç kolay adımda intro yapmanızı sağlayacak Adobe Spark sitesini inceliyoruz ve adım adım intro yapma aşamalarını anlatıyoruz.

Intro nasıl yapılır?

Intro içeriği, aslında alanlara göre değişebiliyor. Örneğin YouTube videosu için intro yaparken daha çok video içerisinden dikkat çekici bölümler konuluyor. Ancak farklı alanlarda dikkat çekici bölümler yerine tanıtıcı introlar da yapılabilir. Bu kısa videoların süresi 5-20 saniye arasında değişiyor. Süreyi ne kadar kısaltırsanız özellikle YouTube için o kadar iyi oluyor.

Intro içeriğinde genel olarak hem videonun konusu hakkında bilgi veren hem de izlemeye devam etme hissi uyandıracak içeriklerin konulması gerekiyor. Örneğin aksiyonu bol ve temponun yüksek olduğu bir videonun introsu da bir o kadar hareketli olmalı. Dolayısıyla intro müzikleri de bu bağlamda büyük önem teşkil ediyor. İyi bir intro için doğru müzik seçimi yapılması çok önemli.

Ücretsiz ve kolay intro yapma sitesi: Adobe Spark

Intro yapmak kimilerine çok zor gelebilir; hatta kendi videolarınız için ücretli introlar satın almak zorunda bile kalabilirsiniz. Çünkü genellikle video düzenleme programları oldukça zor ve ayrıntılı olabiliyor. Ancak Adobe Spark ile birkaç adımda güzel introlar yapmak mümkün. Adobe Spark tamamen ücretsiz intro yapma sitesi. Tüm işlemleri kendi sitesi üzerinden yapmanızı sağlıyor.

Adobe Spark intro yapma dışında Instagram için hikaye ve akış videoları hazırlamanızı da sağlıyor. Bunun dışındaki sosyal ağlar için yine kapak fotoğrafları, videoları vb. içerikleri site üzerinden yapabiliyorsunuz. Intro yapma programları gibi aşırı detaylı özellikleri olmasa da, işinizi görecek bir site. Dilerseniz sözü de fazla uzatmadan kolay adımlarla intro nasıl yapılır sorusunu cevaplayalım.

Adobe Spark ile intro yapma:

Adım #0: Buradan Adobe Spark sitesine gidin, bir Adobe hesabı oluşturun ya da varsa giriş yapın,

Buradan Adobe Spark sitesine gidin, bir Adobe hesabı oluşturun ya da varsa giriş yapın, Adım #1: Yeni bir proje oluşturun,

Yeni bir proje oluşturun, Adım #2: Projenize bir isim verin,

Projenize bir isim verin, Adım #3: Intronun temasını belirleyin

Intronun temasını belirleyin Adım #4: Klipleri, resimleri veya yazıları ekleyin

Klipleri, resimleri veya yazıları ekleyin Adım #5: Videoların üzerine yazılar ekleyin

Videoların üzerine yazılar ekleyin Adım #6: Yazı temasını belirleyin

Yazı temasını belirleyin Adım #7: Ücretsiz intro müzikleri arasından istediğinizi seçin,

Ücretsiz intro müzikleri arasından istediğinizi seçin, Adım #8: Intro tamamlandı artık kaydedebilirsiniz.

Adım #1: Yeni bir proje oluşturun

Siteye yeni üyelik açarak giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken ilk şey bir proje oluşturmak. Bunun için buradan intro yapma sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Ardından “Create your own intros now” seçeneğine tıklayın. Sitenin ana sayfası üzerinden intro dışında farklı proje çeşitleri de seçebiliyorsunuz.

Adım #2: Projenize bir isim verin

Videonuza proje ismi vermeniz gerekiyor. Çünkü site üzerinde aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışabilirsiniz. Projelerinizi ayırmak için onları isimlendirin. İsim verirken farklı veya özgün şeyler düşünmenize gerek yok; çünkü ilerleyen süreçte istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Projeye isim verdikten sonra Next butonuna tıklıyoruz.

Adım #3: Intronun temasını belirleyin

Hazırladığınız her intronun bir teması olması gerekiyor. Eğer sizin kafanızda da bir tema belirlendiyse ve karşınıza çıkan seçeneklerde varsa seçebilirsiniz. İstemiyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak artık intro yapma kısmına geçebilirsiniz.

Adım #4: Klipleri, resimleri veya yazıları ekleyin

Bu adımdan itibaren artık videomuzu hazırlamaya başladık. Bu aşamada intro içerisinde yer almasını istediğiniz tüm içerikleri siteye yüklememiz gerekiyor. Sıralarını daha sonra değiştirebilirsiniz veya direkt ilk başta aşağıda yer alan kutulara tıklayarak sıralı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Video ve fotoğraf dışında, PNG formatındaki logoları veya iconları da ekleyebilirsiniz.

Bu aşamada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bazı kullanıcıların ekran boyutu farklı çözünürlükte gelebilir. Bunu normal boyuta getirmek için sayfanın sağ üst bölümünde yer alan Resize seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Buradan Widescreen seçeneğini seçerseniz normal boyuta geri dönebilirsiniz. Instagram için video hazırlamak istiyorsanız Square seçeneğini de seçebilirsiniz.

Siteye yüklediğiniz bir video içerisinden kısa süreli veya daha uzun klipler alabiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı. Bir video yükledikten sonra direkt olarak kırpma penceresi geliyor. Buradan süreyi ve videonun neresini koymak istediğinizi ayarlayabilirsiniz.

Adım #5: Videoların üzerine yazılar ekleyin

Video ve diğer içerikleri ekledikten sonra sıra yazıları da eklememize geldi. Bu bölümde genel olarak bir başlık olarak yazı ekleyebilirsiniz. Bunun dışında YouTube videolarında gördüğümüz “Abone olun” veya sosyal medya hesap bilgileri gibi farklı yazıları da eklemeyi düşünebilirsiniz. Yazı ekleme işini direkt canlı ön izleme üzerinden veya sağ bölümde yer alan Layout seçeneği altından yapabilirsiniz.

Videolara birden fazla yazı eklenebiliyor. Bunun için yine Layout seçeneği altındaki Title and Text kısmını kullanmamız gerekiyor. Yazıları yazarken aynı anda boyutlarını da ayarlayabiliyoruz. Ancak yazının konumunu değiştirmek istiyorsanız öncelikle düzenleme penceresinden çıkmanız gerekiyor. Yazılarımızı da ekledikten sonra sıra tema seçmeye geldi.

Adım #6: Yazı temasını belirleyin

Son aşamaya gelmeden önce yazılarımızın da bir temasını belirleyelim. Themes bölümünden seçebileceğimiz 9 farklı tema bulunuyor. Her birinin yazı fontu, boyutu ve animasyonu farklı. Video içeriğinize uygun olanı seçebilirsiniz. Bu tema ayarı maalesef ücretsiz versiyonda tüm videoya uygulanıyor. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra artık müziğimizi seçebiliriz.

Adım #7: Ücretsiz intro müzikleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz

Bir intronun olmazsa olmazı müziğidir. İnternette birçok ücretsiz intro müziği bulabilirsiniz. Bunun dışında Adobe Spark içerisinde de onlarca ücretsiz müzik bulunuyor. Bu müzikler de kendi içerisinde temalara ayrılmış. Mutlu, umutlu, rahatlatıcı gibi farklı kategorilerdeki müziklerden kendi videonuza uygun olanı seçebilirsiniz.

Adım #8: Intro tamamlandı artık indirebiliriz

Anlattığımız tüm adımları geçtikten sonra kendi intromuzu yapmış bulunuyoruz. Adobe Spark ile ücretsiz intro yapmak aslında bu kadar kolay. Son olarak her şey istediğiniz gibi mi diye görselde işaretlediğimiz Preview seçeneğine tıklayabilirsiniz. Her şey yolundaysa son olarak Download seçeneğine tıklamanız yeterli. İntro indirme işlemi tamamlandıktan sonra dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Adobe Spark ücretsiz intro yapma sitesi olmasından dolayı fazla bir özellik beklemek doğru olmayabilir. Kısa, kolay ve basit introlar yapmak için kullanabilirsiniz. Yine de yazı, logo, icon ve müzik ekleme gibi birçok işlevi site üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da kısa vadede güzel introlar oluşturmanızı sağlayacaktır. Artık siz de YouTube videolarınız için başarılı introlar yapabilirsiniz.