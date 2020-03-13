Ana Ekrana Liste Görünümü Getiren iOS 14 Konsepti

Apple ürünleri hakkında ortaya çıkardığı sızıntılarla bilinen iSpazio, ana ekrana liste görünümü getiren bir konsept tasarladı. Tasarım, iOS 14'ten gelen sızıntıları ve bilgileri temel alıyor.

iPhone'un aynı çizgide ilerleyen ana ekran tasarımından sıkılanlar için bambaşka bir görünüme sahip iOS 14 konsept ortaya çıktı. Ana ekrana liste görünümü veren konsept, iOS 14 güncellemesi hakkında sızıntılarıyla öne çıkan iSpazio tarafından paylaşıldı.

Konseptte uygulamalar, bildirimler, klasörler ve diğer tüm öğeler ana ekranda saydam kutular içinde yer alıyor. Listedeki uygulamalara gelen bildirim sayısını gösteren rozetler de yer alıyor. Ayrıca her uygulamanın altında Siri'nin yapay zekasına bağlı olan ve uygulamadaki aktiviteleri gösteren yazılar gösteriliyor.

iOS 14'ün sızdırılan özelliklerinden esinlenen iSpazio, çeşitli sıralama seçeneklerine sahip olan yepyeni bir ana ekran görünümü tasarladı. Örneğin, kullanıcılar listeyi son kullanılan uygulamalara veya okunmamış bildirimleri olan uygulamalara göre sıralayabiliyor.

Apple'ın iOS 14'teki ana ekran için yeni bir arayüz üzerinde çalıştığını bildiriliyordu. Yazılım güncellemesinin sızdırılan bir derlemesinde, iOS 14 ana ekranının, uygulamalarınızı liste görünümünde görmenizi sağlayan yeni bir sayfa içereceği keşfedilmişti.

Apple'ın iOS 14 ana ekranı için nasıl bir düzen planladığını henüz bilemiyoruz ancak iSpazio, bu konudaki yorumunu konseptiyle karşımıza çıkardı. Sizce iOS 14 böyle bir tasarımla karşımıza çıkabilir mi?