Bir iOS 14 Özelliği TikTok'un Pano Takibini Ortaya Çıkardı

Çin merkezli teknoloji devi ByteDance’in sahibi olduğu kısa video paylaşım platformu TikTok, Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 14’teki gizlilik özellikleri nedeniyle bundan sonra kullanıcıların panolarındaki metinlere otomatik olarak erişemeyecek.

Apple, geçtiğimiz günlerde WWDC 2020’de tanıttığı yeni mobil işletim sistemi iOS 14’te, kullanıcılara iPhone’larındaki uygulamaların hangi verilere erişebileceği konusunda daha fazla kontrol sağlamak için gizlilik konusunda pek çok yenilik sunuyor. Bu özelliklerden biri, herhangi bir uygulama panoya kopyalanmış bir metne erişmek istediğinde kullanıcının bilgilendirilmesini sağlıyor.

iOS 14 beta sürümünü indirip kullanmaya başlayan geliştiriciler, popüler video paylaşım platformu TikTok’un kullanıcıların panoya kopyaladığı metinleri okuyan uygulamalardan biri olduğunu gördü. Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere Apple’ın sunmuş olduğu yeni gizlilik uyarısı, TikTok uygulamasının açık olduğu süre boyunca ekranda görünmeye devam ediyor.

Bu olay sadece beta kullanıcılarını rahatsız etmekle kalmadı, TikTok'un kişisel verileri izinsiz kopyalayıp kopyalamadığı konusunda da genel bir endişe oluşmasına oldu. Konuya ilişkin Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Daily Telegraph gazetesine açıklamalarda bulunan TikTok ise uygulamanın panodan veri toplamadığını söyledi.

TikTok’un tekrarlanan spam davranışlarını tanımlamak için özel bir sistemi olduğunu belirten firma, bu özelliğin iOS 14’teki yeni gizlilik özelliği ile tetiklendiğini iddia etti. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için uygulamanın yeni versiyonunu App Store'un onayına sunduklarını belirten TikTok, kullanıcıların gizliliğini korumaya ve uygulamanın nasıl çalıştığı konusunda şeffaf davranmaya devam edeceklerini aktardı.

Telegraph’ın haberine göre, iOS panosunu sürekli olarak takip eden AccuWeather, Overstock, AliExpress, Call of Duty Mobile, Patreon ve Google Haberler gibi başka uygulamalar da var. Uygulamaların, kullanıcıların panolarından neden veri topladığını bilmiyoruz, ancak iOS 14 ile gün yüzüne çıkan bu durum, Apple’ın neden daha fazla gizlilik aracı sunduğuna iyi bir cevap olsa gerek.

TikTok'un kullanıcıların panoya kopyaladığı metinlere eriştiğini gösteren video