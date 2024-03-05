Apple, geçtiğimiz gün duyurduğu M3 işlemcili MacBook Air için iddialı bir çıkış yaptı. Şirket, bu cihazın "yapay zekâ için dünyanın en iyi tüketici dizüstü bilgisayarı" olduğunu söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün M3 işlemcili MacBook Air modelini duyurdu. Dizüstü bilgisayar, 47.499 TL'den başlayan fiyatıyla da Türkiye'de satışa sunuldu. Bu haberimizde, Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarıyla ilgili dikkat çeken bir iddiasına göz atacağız.

Apple'a göre M3 işlemcili MacBook Air, "yapay zekâ için dünyanın en iyi tüketici dizüstü bilgisayarı". Bu açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Apple, WWDC 2024 etkinlikleri kapsamında bir dizi yapay zekâ özelliği duyuracak. Hâl böyle olunca M3 işlemcili MacBook Air, önümüzdeki aylarda piyasada en çok konuşulan cihazlar arasında yer alacak gibi görünüyor. Yine de Apple'ın bu açıklamasının altını dolduracak bir özellik henüz ortada yok.

Apple'ın, M3 işlemcili MacBook Air ile ilgili basın açıklaması:

MacBook Air'i yapay zekâ için dünyanın en iyi tüketici dizüstü bilgisayarı yapıyor. Bu inanılmaz AI performansından yararlanan macOS, üretkenliği ve yaratıcılığı artıran akıllı özellikler sunar; böylece kullanıcılar güçlü kamera özelliklerini, gerçek zamanlı konuşmayı metne dönüştürme, çeviri, metin tahminleri, görsel anlama, erişilebilirlik özellikleri ve çok daha fazlasını etkinleştirebilir.



Gelişmiş yapay zekâ özellikleri sunan geniş bir uygulama ekosistemi sayesinde kullanıcılar, Goodnotes 6'daki Apple işlemcilere geçişle her Mac, yapay zekâ için harika bir platform haline geldi. M3, daha hızlı ve daha verimli 16 çekirdekli Neural Engine'in yanı sıra cihaz içi makine öğrenimini güçlendiren CPU ve GPU'daki hızlandırıcıları da içeriyor ve bu da. Bu inanılmaz AI performansından yararlanan macOS, üretkenliği ve yaratıcılığı artıran akıllı özellikler sunar; böylece kullanıcılar güçlü kamera özelliklerini, gerçek zamanlı konuşmayı metne dönüştürme, çeviri, metin tahminleri, görsel anlama, erişilebilirlik özellikleri ve çok daha fazlasını etkinleştirebilir.Gelişmiş yapay zekâ özellikleri sunan geniş bir uygulama ekosistemi sayesinde kullanıcılar, Goodnotes 6'daki Yapay Zeka Matematik Yardımı ile ödevlerini kontrol etmekten Pixelmator Pro'daki fotoğrafları otomatik olarak geliştirmeye ve CapCut kullanarak bir videodaki arka plan gürültüsünü gidermeye kadar her şeyi yapabilir. MacBook Air, Apple işlemcinin birleşik bellek mimarisiyle birleştiğinde büyük dil modelleri (LLM) ve yerel olarak görüntü oluşturmaya yönelik dağıtım modelleri de dahil olmak üzere optimize edilmiş yapay zekâ modellerini harika bir performansla çalıştırabilir. MacBook Air, cihaz içi performansın yanı sıra bulut tabanlı çözümleri de destekleyerek kullanıcıların Microsoft 365 için Microsoft Copilot, Canva ve Adobe Firefly gibi yapay zekânın gücünden yararlanan güçlü üretkenlik ve yaratıcı uygulamaları çalıştırmasına olanak tanıyor.

M3 işlemcili MacBook Pro için de benzer açıklamalar yapılmamıştı

Apple'ın M3 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı MacBook Air değil. Şirket, Eylül 2023'te M3 işlemciden güç alan MacBook Pro'yu da duyurmuş ancak o dönemlerde yapay zekâya bu kadar vurgu yapmamıştı. Yeni açıklama, Apple'ın yapay zekâ odaklı özellikleri geliştirme noktasında önemli yol kat ettiğinin açık bir göstergesi. Bakalım WWDC 2024, ne gibi yeni özelliklerle tanışmamızı sağlayacak.

M3 işlemcili MacBook Air ile ilgili detaylı bilgi için:

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