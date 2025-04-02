iOS 18.4'te karşılaşılan yeni bir hata, daha önce silmiş olduğunuz uygulamaların telefonunuzda tekrar yüklü olmasına sebep oluyor.

Apple’ın en yeni iOS 18.4 güncellemesi, kullanıcıları şaşkına çeviren beklenmedik bir hatayla gündemde.

Sosyal medya ve forumlardaki paylaşımlara göre bazı iPhone kullanıcıları yıllar önce sildikleri uygulamaların cihazlarında bir anda yeniden belirdiğini fark etti.

Apple henüz çözüm üretebilmiş değil

Reddit ve Apple Topluluk Desteği sayfalarında yapılan paylaşımlara göre kullanıcılar güncellemeden hemen sonra telefonlarında silinmiş üçüncü parti uygulamaların ve oyunların gizemli bir şekilde geri döndüğünü fark etti.

Üstelik bu durumun Apple’ın Otomatik İndirmeler özelliğiyle de ilgisi yok gibi görünüyor çünkü sorunu yaşayan birçok kullanıcı başka bir Apple cihazına sahip olmadığını belirtiyor.

Daha da ilginci, hata alternatif mağazalardan uygulama indirmeyen cihazlarda da ortaya çıkmış olması. Hatanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor ve Apple konuya dair açıklama yapmış değil.