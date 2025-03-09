Apple'ın bir sonraki iOS güncellemesi iOS 19'a dair kullanıcıları şaşırtacak detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple’ın bir sonraki iOS güncellemesi olan iOS 19 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı detaylara göre Apple, iOS 19'da radikal yenilikler yerine mevcut Apple Intelligence özelliklerini daha fazla uygulamaya yaymaya odaklanacak.

Apple mevcut özellikleri geliştirmeye odaklanacak

Geçtiğimiz günlerde ertelendiğini duyduğumuz yenilenmiş Siri ile ilgili olarak da daha gelişmiş ve diyalog odaklı sürümünün iOS 20’ye kalacağı belirtiliyor.

Gurman'ın iddiasına göre Apple, önümüzdeki WWDC 2025’te pek fazla şaşıracağımız yeni yapay zekâ özelliği sunamayacak. Bunun yerine şirket yapay zekâ destekli özetler gibi mevcut özelliklerin yaygınlaştırılması veya geliştiricilere sunulacak API gibi daha kapsamlı bir ekosistem stratejisi üzerine yoğunlaşacak.

Sizce Apple’ın yapay zekâ yol haritası beklentileri karşılayabilecek mi yoksa kullanıcılar hayal kırıklığına mı uğrayacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.