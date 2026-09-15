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Hangi iPhone Modelleri iOS 27 Güncellemesine Destek Sunuyor? İşte Tam Liste

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iOS 27 resmen yayımlandı. Peki hangi iPhone modelleri bu güncellemeye destek sunuyor?

Hangi iPhone Modelleri iOS 27 Güncellemesine Destek Sunuyor? İşte Tam Liste
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın yeni nesil işletim sistemlerini yaz başında düzenlediği WWDC 2026 etkinliği kapsamında duyurmuştu. iPhone’lara sunulacak iOS 27 de bunlardan biriydi. iOS 27, 14 Eylül akşamı itibarıyla dünya çapında resmen yayımlandı.

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Peki hangi iPhone modelleri iOS 27 güncellemesine destek sunuyor? Tabii ki dünyadaki tüm iPhone’lar bu güncellemeyi almayacak, yalnızca destek sunanlar kullanabilecek. Bu konuda Apple’ın sevindirici hamleyle karşımıza çıktığını belirtmek gerek.

İçerikten Görseller

Hangi iPhone Modelleri iOS 27 Güncellemesine Destek Sunuyor? İşte Tam Liste
Ekran Resmi 2026-09-15 06.48.39

iOS 27 destekleyen iPhone modelleri

Ekran Resmi 2026-09-15 06.48.39

  • iPhone SE (2. nesil ve daha üstü)
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Duo

Yukarıdaki listeden de görebileceğiniz üzere iOS 27 güncellemesi, iOS 26 alan tüm iPhone modellerine geliyor. Yani anlayacağınız iOS 26 yüklediyseniz bunu da yükleyeceksiniz. Ayrıca 7 yıldır bizlerle birlikte olan iPhone 11’in güncelleme alarak bir yıl daha bizimle kaldığını görebiliyoruz.

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