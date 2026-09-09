Apple, iOS 27 öncesinde iPhone’lar için iOS 26.6.2 güncellemesi yayımladı. Peki bu güncelleme ne gibi yenilikler sunuyor?

Bugünkü iPhone 18 Pro lansmanından sonra iOS 27 güncellemesi yavaş yavaş iPhone modellerine gelmeye başlayacak. Apple da bu dağıtımdan önce iOS 26 için önemli bir güncelleme yayımladı. iOS 26.6.2 dün bizlerle buluştu.

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Peki Apple tarafından yayımlanan iOS 26.6.2 güncellemesi neler sunuyor? iPhone’lara nasıl yenilikler getiriyor? Aslında bir yenilikten ziyade sorunları çözmek için yayımlanmış bir güncelleme. Bu yüzden hemen yapmanızda fayda var.

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Mobil veriyle yazılım güncellemesi yapmayı engelleyen sorun çözüldü

Apple, kullanıcıların mobil veri bağlantısı kullanarak yazılım güncellemesi indirmesini imkânsız hâle getiren teknik bir aksaklığı gidermek amacıyla iOS 26.6.2 ve iPadOS 26.6.2 sürümlerini yayımladı. iPhone 11 serisi ve daha yeni model cihazları kapsayan bu güncelleme, doğrudan ayarlar menüsü üzerinden yüklenebilir.

Yayınlanan bu yeni yama, güvenlik odaklı düzeltmeler sunan iOS 26.6.1 sürümünden yaklaşık üç hafta sonra geldi. iOS 27 çıkış tarihinin ise bugünkü lansmanda duyurulmasını ve birkaç haftaya kadar gelmesini bekliyoruz. iOS 27 gelmeden önce mobil veriyle güncelleme yapmayı engelleyen sorunun çözülmesi gerçekten güzel bir gelişme.