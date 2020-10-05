Apple'ın yeni nesil tableti iPad Air 4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarında tek çekirdekte 1.583, çoklu çekirdekte 4.198 puan alan tabletin ayrıca 4 GB RAM'e de sahip olacağı görülüyor.

Apple, çıkaracağı cihazların RAM kapasitesi konusunda ağzı en sıkı şirketlerden bir tanesi ve iPad Air 4 için de aynı durum söz konusu. Şirketin yeni tabletinin donanım özelliklerine dair bilinen şeylerden bir tanesi, uzun yıllardan sonra ilk defa iPhone cihazlardan önce yeni yonga setinin (A14 Bionic) kullanılacağı ilk cihaz olması.

iPad Air 4'e ait yeni bir 'benchmark' sonucu, cihazın işlemcisinin haricinde RAM kapasitesini de öğrenmemizi sağladı. Peki, A14 Bionic işlemcili ortaya çıkan yeni 'benchmark' sonucu yeni iPad Air 4 hakkında bizlere neler söylüyor gelin hep birlikte bakalım.

iPad Air 4, 4 GB RAM ile birlikte gelecek

Geekbench sonuçları, iPad Air 4'te kullanılacak olan A14 Bionic'in Snapdragon 865, Snapdragon 865 Plus ve Exynos 990'dan daha iyi bir performans sergileyeceğini gösterse de ortaya çıkan farklı bilgiler de bulunuyor. Örneğin iPad Air 4, 4 GB RAM ile birlikte gelecek. Şu an için LPDDR4x mi yoksa LPDDR5 standardında mı olacağı bilinmiyor.

A14 Bionic'in yanında 4 GB RAM kapasitesi de olması, Apple'ın yeni tabletinin profesyoneller tarafından da kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak yoğun video düzenleme gibi işlemler için iPad Air 4'ün yetersiz kalabileceği de dile getiriliyor. Dolayısıyla burada da 2020 model iPad Pro devreye giriyor.

Tabii şu an için bu donanım bilgileri Apple tarafından resmi ağızla doğrulanmış değil. Dolayısıyla iPad Air 4'ün profesyonel alanlarda da kullanılabileceğine dair tahminlerin ne kadar tutarlı olacağını cihaz çıktıktan sonra görebiliriz. Ancak A14 Bionic yongasının bu konuda oldukça umut vaat edici olduğunu söyleyebiliriz.