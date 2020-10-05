Apple: iPad Air 4'ün Touch ID'si, Mühendislik Harikası

Bir podcast yayınında konuşan Apple donanım mühendisliği başkan yardımcısı John Ternus, iPad Air 4'te güç tuşuna entegre Touch ID'nin bir mühendislik harikası olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde iJustine ve Jenna Ezarik’in Same Brain adlı podcast yayınına katılan Apple'ın donanım mühendisliği başkan yardımcısı John Ternus ve ürün pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Bob Borchers, yeni iPad Air 4 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

Bildiğiniz üzere Apple, geçtiğimiz ayın tam ortasında (15 Eylül) yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirmiş ve bu etkinlikte pek çok ürün ile birlikte yeni iPad Air 4’ü de tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Tasarımı yeni iPad Pro’dan esinlenilen iPad Air 4, kullanıcılara Apple A14 işlemci ile yüksek performans ve 10,9 inçlik ekranıyla da iyi bir görsel deneyim sunmayı vadediyordu.

iPad Air 4, son derece ince çerçevelere sahip bir tasarımla ortaya çıktığı için yeni iPad Air’da fiziksel bir ana ekran tuşu bulunmuyordu. Bu da cihazın biyometrik güvenliği olan parmak izi okuyucunun farklı bir yerde konumlandırılmasını zorunlu kılıyordu.

Apple, yeni iPad Air’da Touch ID’yi ana ekran tuşundan alarak yukarıdaki güç tuşuna entegre etti. Bir diğer deyişle iPad Air 4 sahipleri, cihazlarının ekranını açmak için güç tuşuna bastıklarında cihaz aynı anda parmak izlerini de tarayacak ve kullanıcılar, bir kilit ekranı ile karşılaşmadan doğrudan cihazı kullanmaya başlayabilecekler.

Güç tuşunda bulunan parmak izi tarayıcının ana ekran tuşundaki parmak izi tarayıcıya kıyasla daha küçük bir alanı taradığını ifade eden John Ternus, bu nedenle güç tuşuna eklenen tarayıcının hassas, performanslı ve güvenli olması için daha iyi algoritmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Sizlerin de bildiği üzere bugüne kadar pek çok Android akıllı telefon üreticisi parmak izi tarayıcıyı güç tuşuna entegre etmişti. Hatta Sony, bu teknolojiyi çok uzun yıllar önce kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Ancak iPad Air 4’te parmak izi tarayıcıyı güç tuşuna eklemeyi zorlaştıran küçük ancak önemli bir detay bulunuyordu.

“SIM kart destekli iPad’lerde cihazın üst kısmı antendir” diyen John Ternus, bu nedenle parmak izi tarayıcıyı güç tuşuna entegre ederken aslında cihazın antenine de entegre ettiklerini, iki donanımın birbirinin çalışmasını engellememesi için yoğun bir çalışma gerektiğini ve bu nedenle iPad Air 4’ün bir mühendislik harikası olduğunu ifade etti.

Apple ürünleri ile ilgili olarak daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, ilerleyen dönemde çok daha fazla iPad modeline güç tuşuna entegre Touch ID özelliği getirmeyi planlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sızıntının doğru olup olmadığını ancak 2021’de yeni iPad’ler gün yüzüne çıktığında öğrenebileceğiz.