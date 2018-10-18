iPad’lerdeki Photoshop CC'nin Farklı Özellikleri Tanıtıldı

Photoshop'u yakın gelecekte iPad'lerde görebiliriz.

Adobe Photoshop CC’yi iPad’ler için tanıttı. Elbette Mac’lerle geçirdiği 28 yılın ardından yeni platforma geçişi kolay olmadı. Önümüzdeki sene gelecek olsa da iPad kullanıcıları uygulama konusunda şimdiden heyecanlı durumdalar.

Uygulamanın en büyük amaçlarından biri ise çoğumuzun artık kullanmadığı özelikleri kaldırarak daha hafif ve modern bir uygulamayı kullanıcılarına sunmak.

Photoshop’un kıdemli ürün yöneticisi Jenny Lyell yazılımdan bahsederken “tam Photoshop” yerine “gerçek Photoshop” demeyi tercih ediyor. Bunun sebebi ise gelecek olan uygulamanın Photoshop’u kopyalamak yerine size esas tecrübeyi sağlayacak bir uygulama olması.

Yeni Photoshop’ta bilgisayar sürümündeki klavye kısayolları olmasa da başka bir klavye kısayolu olacağını söyledi. Başka bir özellik ise kullanıcıların fırçaları kullanabilecek olmaları. İster kalem aracılığıyla, ister parmaklarıyla olsun farklı fırçaları kullanabilecekler. Bunların dışında bir de dokunmatik pad bulunacak. Oyun kollarındaki topuzlar gibi kullanabileceğiniz bu pad ile bazı ikincil eylemleri yapabileceksiniz. Bu özellik sağ tık gibi de düşünülebilir.

Photoshop alışık olduğumuz bir uygulama olsa da gelecek olan uygulamanın yeni bir uygulama olacağını hatırlatmakta yarar var. Adobe, hala uygulamasını destekleyebilecek iPad sürümleri araştırdığını söylerken herhangi bir çıkış tarihi ya da fiyat bilgisi vermedi.

Uygulamanın başarılı olup olmayacağını söylemek için fazlasıyla erken. Çünkü uygulamayı kullanacak olanlar ilk kullandıklarında yabancı bir konseptle karşılaşabilirler. iOS kullanıcıları şu anda gelecekle ilgili planlar yaparken Lyell, Photoshop’un Mac’lerde 28 yıldır olduğu gibi hizmetine devam edeceğini söyledi.