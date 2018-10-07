Bu listemizde, gördükten sonra 'e bu hayvan nasıldı ki normalde' diyeceğiniz kadar ilgi çekici hibrit hayvan fotoğraflarına göz atacağız.

Hibrit hayvanlar aslında bize çok da uzak olmayan bir konu çünkü en azından bir familya arasında örneklerine şahit oluyoruz. Ama familyalar arası hibrit hayvanlar henüz şahit olabildiğimiz bir konu değil ve hayal gücünün de sınırları yok bildiğiniz gibi. Kimi photoshop sanatçıları da hayal güçlerini ve yeteneklerini kullanarak ortaya böyle enteresan hibrit hayvanlar çıkarmış.

Orangutan - Panda

Dinozor - Denizatı

Kedi - Bukalemun

Civciv - Köpek

Kar Leoparı - Baykuş

Koala - Baykuş

Deve - Köpek

Bukalemun - Tukan

Penguen - Kedi

Kaplan- Baykuş