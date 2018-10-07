Hibrit hayvanlar aslında bize çok da uzak olmayan bir konu çünkü en azından bir familya arasında örneklerine şahit oluyoruz. Ama familyalar arası hibrit hayvanlar henüz şahit olabildiğimiz bir konu değil ve hayal gücünün de sınırları yok bildiğiniz gibi. Kimi photoshop sanatçıları da hayal güçlerini ve yeteneklerini kullanarak ortaya böyle enteresan hibrit hayvanlar çıkarmış.
Orangutan - Panda
Dinozor - Denizatı
Kedi - Bukalemun
Civciv - Köpek
Kar Leoparı - Baykuş
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Deve - Köpek
Bukalemun - Tukan
Penguen - Kedi
Kaplan- Baykuş