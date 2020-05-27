Kamera değerlendirme platformu DxOMark, bu sefer de iPhone 11’in ses performansını değerlendirdi. iPhone 11, DxOMark’ın ses değerlendirmesinde pek çok rakibini geride bırakmayı başardı.

DxOMark daha çok akıllı telefon kamera testleriyle bilinen bir platform olsa da bir süredir cihazların ses performanslarını da değerlendiriyor. DxOMark, Apple’ın geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sunduğu iPhone 11 serisinin üyelerinin kamera performansının puanlarını daha önce zaten açıklamıştı. Değerlendirme platformu şimdi ise iPhone 11’in ses performansı puanlarını açıkladı.

Apple, iPhone 11 serisini geliştirirken serinin üyelerini farklı kamera yetenekleriyle donattı. Serinin temel üyesi olan iPhone 11, kamera özellikleri bakımından iki kardeşinden daha zayıf bir donanımla kullanıcıların karşısına çıkmıştı. iPhone 11 serisinin ses donanımı tarafına baktığımızda ise Apple’ın oldukça yakın ses donanımlarını serisinin bütün telefonlarına sunduğunu görüyoruz.

iPhone 11, en iyi ses performansı sergileyen ilk 5 akıllı telefon arasında yer alıyor

DxOMark, iPhone 11'in ses performansını değerlendirirken, telefonu diğer akıllı telefonlarla kıyaslamakla beraber iPhone serisinin diğer telefonlarıyla da kıyaslamış durumda. Ortaya çıkan sonuç ise iPhone 11 serisinin genel ses performansı konusunda birbirine yakın bir performans sergilediğini gösteriyor.

Değerlendirme platformu DxOMark, iPhone 11’in ses performansını kayıttan oynatma ve kayıt şeklinde iki ayrı kategoride inceledi ve puanladı. Yapılan değerlendirmede iPhone 11’in kayıttan oynatma testinde 72 puan aldığı görülüyor. iPhone 11’in bu kayıttan oynatma puanı, Apple’ın telefonunu en iyi ses performansına sahip telefonlar arasında yer almasını sağlıyor. iPhone 11’in ses kayıt performansı ise DxOMark’ın incelemesinde 68 puan aldı.

Yapılan testler sırasında iPhone 11 Pro Max’in kayıttan oynatma sırasında iPhone 11’den daha yüksek ses seviyesi sunduğu belirlendi. DxOMark, bu durumun Apple’ın iki telefonda kullandığı hoparlörlerin büyüklüklerinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

DxOMark, telefonların ses puanlarını belirlerken kayıttan çalma ve ses kaydetme testlerinde elde ettiği puandan yararlanıyor. iPhone 11’in bu iki kategoriden puanlarından yola çıkılarak elde edilen puanı ise 71 oldu.

DxOMark’ın iPhone 11 ses testi, iPhone 11 serisinin üyelerinin ses performanslarının birbirinden çok farklı olmadığını gösteriyor. Yani sadece ses performansı göz önünde bulundurarak iPhone 11 serisinin üyeleri arasında karar vermek oldukça zor görünüyor.

iPhone 11’in DxOMark’ın ses testinde aldığı puan, telefonu ses performansı açısından önemli rakiplerinin arasına sokmuş oldu. iPhone 11, ses performansıyla aldığı puan sayesinde en iyi ses performansına sahip 5 akıllı telefon arasına girmiş oldu.