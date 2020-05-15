Samsung Galaxy S20+'ın DxOmark Ses Puanı Belli Oldu

Samsung’un en yeni amiral gemisi telefonlarından Galaxy S20+, DxOMark’ın ses incelemesinde rakiplerinin gerisinde kaldı. DxOMark'a göre Galaxy S20+, ses kalitesi konusunda Galaxy Note10+'a göre hatrı sayılır bir iyileşme göstermiyor.

Daha çok akıllı telefon kamera incelemeleriyle tanınan DxOMark, bir süredir cihazların ses kalitelerini de mercek altına alıyor ve son olarak Samsung’un amiral gemisi serisi Galaxy S20’nin ortanca üyesi Galaxy S20+’ın ses donanımlarını ve kalitesini inceledi. DxOMark değerlendirmesi, Galaxy S20+’ın ses performansının rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

DxOMark’ın ses testlerinde akıllı telefonların dahili hoparlörlerinin ses oynatma performansı ile beraber telefonların mikrofonlarının ses kaydetme performansları inceleniyor. Samsung’un bu yıl ki amiral gemisi telefonlarından Galaxy S20+’ın da ses performansı bu kriterlerle incelendi.

Samsung Galaxy S20+ DxOmark ses puanı

Galaxy S20+’ın ses oynatma performansına bakıldığında telefonun ahizesinin iyi dengelenmiş orta menzile sahip tiz bir ses seviyesine sahip olduğu görülüyor. Telefonun stereo kanalları arasındaki denge fark edilebilir düzeydeyken, cihazın hoparlörlerinden gelen ses bastan epey yoksun. DxOMark, Galaxy S20+’ın maksimum ses yüksekliğindeki yüksek frekanslı tepkinin oyun deneyimini bozduğunu belirtiyor.

DxOmark, yeni amiral gemisi Galaxy S20+’ın ses kayıt performansını ses oynatma performansından çok daha iyi görünüyor. Galaxy S20+ tona göre ses kayıt performansında net ve anlaşılır sesler kaydedebiliyor. Galaxy S20+’ın mikrofonlarının sesleri canlı ve iyi korunmuş şekilde kaydettiği görülüyor. Galaxy S20+’ın ses kayıt konusunda tek eksisi kayıtların ses seviyesinde de ortaya çıkıyor.

Galaxy S20+, ses performansı konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı

Galaxy S20+, DxOMark’ın ses testinde toplamda 66 puan alabildi. 66 puan, cihazın DxOMark listesinde pek iyi iç açıcı bir sırada yer alamamasına neden oluyor. Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlardan Galaxy Note 10+ da DxOMark’ın ses testinden 66 puan almıştı.