iPhone 11, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen kullanıcıların gözünde bir efsane olma yolunda ilerliyor. Peki iPhone 11 günümüzde ne kadara satılıyor? 2023 yılında iPhone 11'in özelliklerinde bir cihaz halen satın alınabilir mi?

Pandemiden önce 2019 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan iPhone 11, kısa sürede Apple'ın en çok sevilen telefonlarından birisi olmayı başardı.

Aradan geçen 3.5 yıllık bir zamana rağmen ülkemizde de birçok insan yeni bir telefon tercihini iPhone 11'den yana kullanıyor. Bunun sebebi ise tabii ki cihazın vaat ettiği performans ile fiyatı arasındaki ilişki.

Apple'ın fiyat performans cihazı olarak bir anda öne çıkan iPhone 11, yeni bir telefon arayışına giren kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiye maruz kalıyor.

iPhone 11'in özellikleri tahmin ettiğinizden daha iyi.

Ekran Liquid Retina HD ekran 6.1 inç İşlemci Apple A13 Bionic RAM 4 GB RAM Depolama 64 / 128 / 256 GB Ana Kamera 12 Megapiksel, f/1.8 geniş açılı ana kamera Ön Kamera 12 Megapiksel TrueDepth kamera, f/2.2 diyafram Pil 3110 mAh Boyut ve Ağırlık 150.9 x 75.7 x 8.3 mm ve 194 gram

Gücünü A13 Bionic çipten alan cihaz, Liquid Retina HD ekranına sahip. 3 farklı kapasiteye (64GB, 128GB, 256GB) sahip olan model, 6 farklı renkle özelleştirilebiliyor.

2 tane 12 MP'lik arka kameranın bulunduğu cihaz, portre modundan gece moduna kadar birçok moda da sahip. 4K 60 FPS video çekebilen cihaz, parmak izi teknolojisi yerine Face ID teknolojisini kullanıyor Cihazın özellikleri hakkında ufak bir bilgi verdiğimize göre sırada fiyatlar var.

iPhone 11 fiyatları ne durumda?

iPhone 11 64 GB 17.999 TL iPhone 11 128 GB 18.999 TL iPhone 11 256 GB 25.000 TL iPhone 11 Pro 64 GB 20.700 TL iPhone 11 Pro 256 GB Yok/Fiyatı Çok Uçuk iPhone 11 Pro 512GB Yok/Fiyatı Çok Uçuk iPhone 11 Pro Max 64 GB 22.399 TL iPhone 11 Pro Max 256 GB Yok/Fiyatı Çok Uçuk iPhone 11 Pro Max 512 GB Yok/Fiyatı Çok Uçuk

iPhone 11, ilk çıktığı dönemde Apple'ın fiyat performans telefonu olarak ön plana çıkmayı başardı. Aradan geçen yılların ardından ve dövizin son durumuyla birlikte iPhone 11 fiyatları ciddi oranda artış gösterdi.

Apple tarafından da satışı resmi olarak yapılmayan cihaz, 3. parti şirketler tarafından satılıyor. Bundan dolayı da tabloda size piyasada bulunan en düşük fiyatları aktardık. Fiyatlar, satın alacağınız yerden yere göre değişiklik gösterebilir.

iPhone 11'in ekran özellikleri

iPhone 11, Liquid Retina HD ekranıyla birlikte çıkışını gerçekleştirdi. Öncelikle bu ekran gündelik işlerinizi yaparken kesinlikle sizi memnun edecek seviyede bir performans verecektir. Fakat telefon sektöründe yaşanan yeni gelişmelerden sonra iPhone 13'ün ekranının yanında iPhone 11'in ekranı yetersiz kalıyor.

Öte yandan 1792 x 828 piksel çözünürlüğe sahip olan telefon, daha üst kalitedeki çözünürlükleri isteyen son kullanıcıyı memnun etmeyebilir.

OLED ekran teknolojisinin olmadığı iPhone 11, ayrıca HDR'ı da desteklemiyor. Eğer telefon ekranından son teknolojileri değil de bir önceki teknoloji sizi rahatsız etmeyecekse iPhone 11'in ekranı sizi mutlu edecektir.

iPhone 11 kamera özellikleri

Önce şunu belirtmekte fayda var, MP önemlidir ama en önemlisi değildir. Bu bilgiden sonra telefonun arkada 2 tane 12 MP'lik kamera, ön tarafta ise 1 tane 12 MP'lik kamera bulunuyor.

Apple, yazılım destekleri ve kullandığı lenslerle birlikte telefonlarında üst düzey bir kamera performansı ortaya koymayı başarıyor. Kameranın sahip olduğu yazılımsal destekler ve teknik gücüyle birlikte iPhone 11, fotoğraf çekme konusunda sizi bir hayli memnun edecektir. Profesyonel çekim için ise bazı noktalarda kamera sizi üzen performanslar ortaya koyabilir ama cihazın 3.5 yıl önce piyasaya çıktığını düşünürsek bu durum kabul edilebilir.

Video formatında 4K 60 FPS'e kadar çekim yapabilen iPhone 11, kıyaslandığı cihazlarla bu özelliği sayesinde bir adım öne çıkmayı başarıyor.

iPhone 11'in batarya özellikleri

iPhone 11, 3110 mAh'lık bir bataryaya sahip. İlk bakışta bu batarya kapasitesi az gözükse bile kullanım koşullarınıza göre 1 gün boyunca telefonu aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Sosyal medyada gezinip, Netflix'ten bir film izleyip günlük işlerinizi yapmanız durumunda cihazın kullanım ömrü 12-13 saati bulabiliyor. Bu saat süresi kendi kullanımıma göre belirlendi, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Apple tarafından açıklanan verilere göre cihaz eğer video izlerseniz 17 saatlik kullanım ömrü sunuyor.

Lightning ile şarj olan cihaz, hızlı ve kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor.

iPhone 11 işlemci özellikleri

A13 Bionic çipe sahip olan iPhone 11, gündelik işler ve oyunlarda sizi mutlu edecek performans gösterecektir. A14 ve A15 çiplerin piyasaya çıkmasına rağmen A13 Bionic çip, gücüyle birlikte 3 yıl aradan sonra bile iyi bir performans ortaya koyuyor.

Ayrıca 6 çekirdekli bir CPU ve 4 çekirdekli GPU'ya sahip olan cihaz, beklentinizi karşılayacak bir güce sahip.

Sonuç: Bugün iPhone 11 hala alınır mı?

Telefonların ülkemizdeki fiyatlarını göz önünde tuttuğumuz zaman iPhone 11, özellikle Apple ekosistemiyle tanışmak isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olabilir. 4K video çekebilen cihaz, kamerasıyla birlikte de kendi klasmanının en iyi telefonlarından bir tanesi.

Öte yandan Android tarafında da iPhone 11'e yakın özelliklere sahip birçok cihaz bulunuyor, buradaki asıl konu sizin hangi ekosistemi tercih edeceğiniz.

Kaynak: Apple - TechRadar