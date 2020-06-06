iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da Tuhaf Bir Yeşil Ekran

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları, ekran kilidini sonra ortaya çıkan tuhaf bir yeşil renk görmeye başladılar. Sorunun rastgele ortaya çıktığı ve bir yazılım arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Eğer iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max kullanıcısıysanız ve ekran kilidini açtıktan sonra soluk bir yeşil ekranla karşılaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bazı kullanıcılar, telefonlarının kilidini açtıktan sonra iPhone ekranlarının olağan dışı bir değişimle yeşile dönüştüğünü görüyor. Sorunun rastlantısal bir biçimde ortaya çıktığı ve görünüşe bakılırsa bir yazılım arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

iPhone 11 serisindeki soluk yeşil ekran şikayetleri ilk başta Reddit'te paylaşıldı. Soruna neyin neden olduğu bu noktada bilinmezken sorunu yaşayan kullanıcılar soluk yeşil ekran kilidi açıldıktan sonraki birkaç saniyede ortaya çıktığını belirtiyor. Bazı kullanıcılarsa benzer bir sorunu gece vakti Karanlık Mod ve Gece Vardiyası özellikleri devrede olduğunda yaşadığını söyledi. Bazı başka kullanıcılarsa soluk yeşil ekranın ekran parlaklığının en düşük seviyede olduğu zaman göründüğünü kaydediyor.

Sorun güncellemeden kaynaklı olabilir

Yeşil ekran sorunu yaşayan kullanıcılara göre bu tuhaf sorun iOS 13.4.1 güncellemesinden bu yana mevcut. Bu da sorunun yazılım hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Birkaç kullanıcı, cihazlarını yeniden başlatınca sorunun kaybolduğunu söyledi ancak bu çözüm tüm kullanıcılar için geçerli olmuyor.

Soluk yeşil ekran sorunu nedeniyle şikayet edenler esas olarak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları. Bununla birlikte iPhone X kullanıcılarından da şikayetler geliyor. Şikayetin kaynaklandığı sürümler yalnızca iOS 13.4.1 değil, aynı zamanda iOS 13.5 ve iOS 13.5.1 de bu sorundan muzdarip.

Eğer mesele yazılımla ilgiliyse Apple'ın bir sonraki güncellemede sorunu çözmesini bekleyebiliriz ve bildiğimiz gibi Apple bu tip sorunları çözmede hayli hızlı. iOS 13.5.5 şu anda beta aşamasında ve sorunu çözüp çözmediği belli değil. Renk değişimine neyin neden olduğuna ilişkin ayrıntılar şu anda eksik ve şu anda sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.