iPhone 12 İçin Hazırlanan, Çentiksiz Konsept Tasarım Videosu

Apple'ın 2020 yılında duyurması beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili yeni bir konsept tasarım hazırlandı. Oluşturulan konsept tasarım, iPhone 12'nin iPhone 4 ve iPhone 5 serisine benzeyeceği yönündeki raporların gerçekleştiği takdirde, telefonun nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, birkaç ay önce yeni iPhone'larını duyurdu. Teknoloji tutkunları, iPhone 11 serisini daha yeni yeni deneyimlemeye başladılar ancak teknik eleştirmenler ve tasarımcılar, yönlerini daha şimdiden iPhone 12'ye çevirmiş durumdalar. Apple'ın tarihinde belki de ilk kez, bu kadar yeni bir iPhone modelinden ziyade bir sonraki modelinin konuşulduğuna tanıklık ediyoruz.

Bugüne dek, iPhone 12 ile ilgili pek çok rapor yayımlandı. Ortaya çıkan raporların pek çoğu, iPhone 12'nin tasarımının iPhone 4 ve iPhone 5 serisinden esinleneceğini söylüyordu. Tasarımcılar da söz konusu raporları ciddiye alıyorlar ve iPhone 12'nin nasıl görünebileceği konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi ise ortaya, yeni bir iPhone 12 konsept tasarımı ortaya çıkmış durumda.

iPhone 12, birbirinden canlı renk seçeneklerine sahip olacak

Eğer söylentiler ve raporlar gerçek olursa iPhone 12, sert köşeleri olan bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca Apple, iPhone 12'de de düz bir ekran kullanacak. Aslına bakacak olursak akıllı telefon sektörü yavaş yavaş kavisli ekranlara doğru kaymış durumda ancak Apple, sektörün gidişini çok da önemsemeyecek gibi görünüyor.

Akıllı telefonlar piyasaya sürülmeden önce pek çok söylenti ortaya atılıyor. Ancak zaman zaman, sektörün önemli isimlerinden bazı açıklamalar geliyor. iPhone 12 ile ilgili en önemli açıklamalardan bir tanesi de deneyimli bir Apple Analisti olan Ming-Chi Kuo tarafından yapıldı ve iPhone 12'nin tasarımının bir hayli farklı olacağı açıklandı. Kuo'nun açıklamalarının teknoloji tutkunlarını ciddi anlamda heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Bu konsept tasarım, direkt olarak Kuo'nun açıklamalarını yansıtıyor.

SMAzizG ve Ben Geskin aracılığıyla ortaya çıkan yeni konsept tasarım, çentiği ortadan kaldırıyor. Aslına bakacak olursak bu tasarım, doğru bir yaklaşım olabilir çünkü Apple'ın son birkaç yıldır kullandığı çentikler hem kullanıcılar hem de eleştirmenler tarafından beğenilmiyor. Bu yüzden iPhone 12, çentiksiz bir yapıyla gelebilir. Ancak bu tasarımın beraberinde getireceği ön kameranın nereye koyulacağı sorusu, ne yazık ki tam anlamıyla bir cevaba kavuşmuyor.

Yeni konsept tasarım, iPhone 12'nin geniş bir renk seçeneğine sahip olacağını da ortaya koyuyor. Bunun da makul bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz çünkü Apple, son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde geniş bir renk skalası kullanıyor. Böylelikle kullanıcılar, karakterlerini en çok yansıtan rengi tercih edebiliyorlar. Dilerseniz artık sizleri, iPhone 12'nin tasarımını ortaya koyan bu konsept videosu ile başbaşa bırakalım.

İşte iPhone 12 çentiksiz konsept tasarım videosu