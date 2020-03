Tayvan medyasında yayınlanan haberlerde Apple'ın iPhone 12'lerin üretimini ertelemeyeceği iddia edildi. Bilindiği üzere daha önce iPhone 12'lerin seri üretiminin ertelenebileceği söyleniyordu.

Daha önce Apple'ın bu yılki iPhone 12 lansmanını ertelemeye eğilimli olduğuna dair haberler yayınlanmıştı. Bununla beraber Tayvan medyasında yer alan haberlere bakılırsa iPhone'un PCB'sinin (baskı devre kartı) üretiminden sorumlu tedarikçi, iPhone 12'nin seri üretiminin erteleneceğine dair iddiaları yalanladı.

Tayvan medyasından DigiTimes'ın haberine göre iPhone tedarikçisi Pegatron CEO'su Liao Zhiqiang, seyahat kısıtlamalarının üreticileri etkileyen önemli bir faktör olduğunu ancak tedarik zincirinin bu darbenin üstesinden gelmek için uğraştığını kaydetti. Liao Zhiqiang, aynı zamanda Pegatron'un müşterileriyle iletişim hâlinde kaldığını ve onların endişelerini giderecek bazı çözümler sağladığını söyledi.

Koronavirüs salgını belirsizliği artırdı:

Şu anda müşteriler ve tedarik zincirinin her ikisi de akıllı telefonların ön yüz işleme süresini kısaltmak istiyor. Şimdilik her şey istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Bununla birlikte bu hafta başında Nikkei News, can sıkıcı bir haber yayınlamıştı. Habere göre koronavirüs salgını esnasında iPhone 12'lerin satılma endişesi nedeniyle Apple'ın iPhone 12'lerin piyasaya sürülmesini birkaç ay erteleyebileceği iddia ediliyordu.

Son haberle birlikte iPhone 12 modellerinin bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkacağı tekrar doğrulanmış oldu. Foxconn tarafından bu hafta yapılan açıklamaya göre talebi karşılamak için şirketin yeterli sayıda işçisi bulunuyor.

Piyasaya çıkacak yeni iPhone 12 modellerinin 4 ayrı varyantı olacak. Çeşitli müşteri gruplarına odaklanacak bu modeller farklı donanımlarla ve dolayısıyla farklı maliyetlerle çıkacak. Tüm modeller, A14 yongasıyla donatılacak ve 5G'yi destekleyecek. Yüksek seviye modellerin yeni 3 boyutlu kamera teknolojisiyle birlikte geleceği belirtiliyor. Bunlar arasında iPad Pro'da kullanılan LIDAR tarayıcı da yer alıyor.

Geekbench üzerinde ortaya çıkan yeni bir test, Apple’ın gelecek nesil işlemcisi olan A14 yongasının performansı konusunda bize bir fikir vermişti. Geekbench’te ortaya çıkan sonuçlar, 2020 model iPhone’ların bu işlemciyle birlikte Android telefonları ezip geçme potansiyelinin olduğunu göstermişti.